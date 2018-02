Carlos Rodeiro e Marlon Gama agitam Vitória em almoço de Carnaval

Se o assunto é festa e tradição, Salvador faz questão de não economizar. Entre a Lavagem do Bonfim e o Carnaval, outra confraternização já faz parte do calendário dos soteropolitanos mais badalados: o almoço no apartamento do joalheiro Carlos Rodeiro, no Corredor da Vitória.

O evento, disputadíssimo, aconteceu na tarde deste domingo (11), e, ao lado de Carlinhos, o arquiteto Marlon Gama recepcionou os convidados. Dentre eles, o beauty concept, fotógrafo e apresentador Fernando Torquatto.

Com petiscos diversos sendo servidos desde às 14h e drinques incríveis feitos pelos barmens do Concept Bar (incluindo Aperol Spritz, que foi de longe a mais pedida), o prato principal foi um cozido de encher os olhos. Docinhos finos também foram distribuídos durante toda a festa, enquanto o DJ Léo Viana animava os visitantes com hits icônicos da música baiana, em clima total de Carnaval.

Por volta das 17h30, a beleza ficou por conta do pôr-do-sol, que encantou os convidados e fez par perfeito com a vista preciosa para a Baía de Todos os Santos.