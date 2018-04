Carmem Lúcia assume presidência nesta sexta e sábado

Com viagens de Temer, Maia e Eunício ao exterior presidente do STF é a quarta na linha sucessória

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmem Lúcia, assume nesta sexta-feira (13) o posto de presidente da República interinamente, já que o presidente Michel Temer vai ao Peru para participar da Cúpula das Américas e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, seguintes na linha sucessória, também realizam viagem ao exterior.

De acordo com informações do G1, o STF informou que a ministra tem previsão de ficar no exercício da Presidência entre a tarde desta sexta (13) e sábado (14) e deverá despachar do Palácio do Planalto, sede da Presidência.