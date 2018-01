Carnaval de rua do Rio terá 600 desfiles de 464 blocos autorizados

Número é maior que em 2017, quando prefeitura autorizou 578 desfiles de 451 blocos

O carnaval de rua do Rio este ano terá 600 desfiles de 464 blocos que foram autorizados pela prefeitura a sair pelas ruas da cidade. A informação foi dada na tarde desta quarta-feira (10) pelo presidente da RioTur, Marcelo Alves.

O número de blocos autorizados a desfilar este ano no Rio supera o total do ano passado, quando a prefeitura liberou 451 blocos. O número de desfiles em 2017 também foi menor: 578 desfiles. No ano passado, a prefeitura estimou que o carnaval carioca atraiu mais de 6 milhões de turistas para a cidade.

Todo o detalhamento do carnaval do Rio será divulgado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11), mas Alves adiantou algumas informações para a GloboNews. Um dos principais destaques, segundo ele, é a transferência do local de desfile de alguns blocos.

“Nós focamos muito, primeiramente, na Barra da Tijuca, nestes blocos que desfilavam no Pepê. Estamos transferindo alguns para o Centro e outros para a Arena Carnaval Rio. Focamos também no Centro da cidade, onde teremos os megablocos, para mais de 300, 400 mil pessoas”, disse.

A Arena Carnaval Rio será instalada no Parque dos Atletas, na Zona Oeste da cidade e deverá ter lotação máxima de 100 mil pessoas. O anúncio de sua criação para o carnaval deste ano gerou polêmica na cidade já que foge ao modelo do tradicional carnaval de rua carioca.

Para montagem da Arena, cujo acesso do público será gratuito, serão investidos mais de R$ 3 milhões. Marcelo Alves afirmou que todo este recurso não vem dos cofres públicos, mas de investimento privado “advindo de patrocinadores”.

“Nós batemos o recorde de patrocínio para o carnaval. São R$ 38,5 milhões. Então, estes recursos que serão investidos na Arena Carnaval vêm daí, desses patrocínios que querem retorno e visibilidade”, destacou.

Alves enfatizou, ainda, que a criação deste espaço “não muda em nada a logística do carnaval como um todo e sua essência. Nós temos 600 desfiles no carnaval. Lá [na Arena] serão dez apresentações apenas”. O presidente da Riotur disse, ainda, que a criação do espaço será um meio de dar utilidade ao Parque dos Atletas, ocioso desde o fim das olimpíadas.

Mudanças na Zona Sul

A Zona Sul, que tradicionalmente concentra a maioria dos blocos de rua do carnaval carioca também terá mudanças para os desfiles deste ano, conforme adiantou o presidente da RioTur.

“Em Copacabana não teremos megablocos, até então, estamos esperando apenas uma definição. E na praia de Ipanema e Leblon também saindo um pouco os blocos das ruas internas para a orla ou para a Lagoa”.