Carnaval: redução de 14,2% no número de atendimentos de saúde

Para a SMS blocos sem corda colaboram com a queda da violência

Desde o Carnaval 2016 até este terceiro dia de festa em 2018, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou redução de 14,2% no volume de atendimentos diretamente ligados à folia. Neste período, o número caiu de 1.471 para 1.030 nos primeiros momentos da festa.

O circuito Barra/Ondina (Dodô) realizou 727 atendimentos, o Campo grande (Osmar) teve 286 e o Batatinha (Pelourinho), 17. Houve redução de atendimento nos postos do circuito em relação a 2017, de 17,1%, 8,6% e 54,5% respectivamente.

A maioria dos módulos apresentaram reduções no quantitativo de atendimentos em relação a 2017. Houve ainda redução nos seguintes tipos de atendimentos: bucomaxilo (30,7%), cirúrgico (15,6%), clínico (13,3%) e ortopédico (11,4). Não há registro de atendimentos por projetil de arma de fogo, e houve redução do número de agressões físicas em 18,6%.

Foram transferidos 35 pacientes, o que corresponde a 3,4%. A maioria para a UPA Vale dos Barris (15), Hospital Geral do Estado (9), Hospital Teresa de Lisieux (2), COT Canela (2), Hospital Português (02) e os demais (5) para outros serviços de retaguarda. A maioria procedente do Circuito Barra/Ondina – Farol da Barra (7), Sabino Silva (7), Ademar de Barros (5), Espanhol/Morro do Gato (5) e Shopping Barra (2).

O secretário municipal de Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, atribui essa queda ao trabalho conjunto realizado pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura com o apoio da polícia. Ele também destacou o aumento do número de blocos sem cordas como um dos fatores que contribuiu para os dados.

"Por isso essa queda significativa no número de atendimentos, principalmente nos últimos três anos. E o fato de haver mais atrações sem corda evita maiores atritos com a polícia, cordeiros ou foliões, resultando na diminuição dos casos de agressão física. Isso também foi reforçado pela presença dos portais de revista nas principais entradas para os circuitos da festa, diminuindo o risco para o folião na rua, permitindo uma convivência mais pacífica, disciplinando o Carnaval", disse o secretário.

Outra ação apontada para redução é a apreensão de substâncias proibídas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está fazendo ações para coibir a preparação de alimentos nos circuitos com materiais cortantes ou de forma a provocar queimaduras. Os agentes atuam na proibição da fabricação e comercialização de bebidas artesanais, como capeta, caldeirão do diabo e príncipe maluco, no uso de espetinhos de madeira e outros objetos perfuro cortantes.

A ação teve início no começo do verão, portanto há dois meses, onde os principais problemas foram identificados. Além disso, por meio da Vigilância Sanitária, a SMS assegura que bebidas e alimentos sejam devidamente testados, bem como a regularização das empresas que atuarão na festa, evitando a ocorrência de diarreias e intoxicação alimentar nos circuitos.

Responsáveis, em parte, pela diminuição das agressões e acidentes nos circuitos da folia, a retirada dos espetinhos de madeira já chega a 290 unidades no Carnaval deste ano. Em dois dias, a Semop já retirou de circulação 54 litros de bebidas alucinógenas artesanais e 11 botijões de gás.