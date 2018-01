Carnaval: rodoviárias de Salvador e Feira de Santana terão horários extra

O serviço ampliado será oferecido entre os dias 6 e 13 de fevereiro

Em função do Carnaval, as rodoviárias de Salvador e Feira de Santana terão viagens extras para atender ao aumento da demanda de passageiros. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba) serão disponibilizados 360 novos horários em Salvador, além dos 540 regulares. Já em Feira, 120 viagens extras foram abertas. O serviço ampliado será oferecido entre os dias 6 e 13 de fevereiro.

A expectativa é que aproximadamente 109 mil pessoas saiam de Salvador durante o período. As cidades do Litoral Sul, como Itacaré, Ilhéus e Porto Seguro, além dos municípios da Chapada Diamantina, Barreiras, Vitória da Conquista e Juazeiro ocupam topo das preferências de viagem nesse período de quem parte de Salvador.

Entre os destinos mais procurados pelos feirenses estão Salvador, a região do Recôncavo da Bahia e as praias do Litoral Norte, como Praia do Forte e Baixios.

A Agerba recomenda que o passageiro chegue ao terminal rodoviário com antecedência mínima de 20 minutos. Na hora do embarque é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, para passageiros acima de 12 anos. Crianças com até 5 anos não pagam passagem, desde que não ocupem assentos.

Além de adquirir as passagens nas rodoviárias, os usuários também podem comprar os tiquetes antecipadamente pela internet e/ou telefone, o que traz mais comodidade e diminui as filas nos guichês do terminal.

Mais informações podem ser encontradas no site da agência reguladora (www.agerba.ba.gov.br) ou por meio da Ouvidoria, no telefone 0800-071 0080.