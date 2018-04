Carol Nakamura completa 5 meses de namoro e mostra tatuagem

Ela e namorado fizeram tatoos iguais para combinar

Carol Nakamura completou cinco meses de namoro com Steffan Menah e os para celebrar mostrou ao lado dele as tatuagens combinadas que fizeram. Os dois tatuaram no braço a palavra "reciprocidade". "Não sei se o mundo é bom, mas quando você apareceu, o meu mundo ficou muito melhor. #mesversario te amo", escreveu Nakamura na legenda de uma foto do casal. Os dois estão juntos desde o ano passado, meses depois de Carol terminar o noivado com o ex-zagueiro do Vasco Aislan Lotici. A atriz e ex-bailarina do Faustão também foi noiva do ator Sidney Sampaio.

(Foto: Reprodução/Instagram)