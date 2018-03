Carreira: Aposentado aposta em técnico EAD em busca de qualificação extra

Pedro Saraiva concluiu a formação em Transações Imobiliárias e já encontrou oportunidades de trabalho na área antes mesmo de terminar o estágio

A procura pelos cursos técnicos EAD do Senac-BA registraram um aumento maior do que 130% na comparação com os anos de 2016 e 2017. Entre as vantagens está a formação em, no máximo, 1 ano e meio e mais a flexilidade da modalidade a distância. O Senac está com inscrições abertas até o dia 9 de abril. Entre as opções mais procuradas está o EAD técnico em Transações Imobiliárias. O aposentado Pedro Saraiva concluiu o curso no final do ano passado e conta ao CORREIO como a qualificação melhorou sua competitividade diante do mercado de trabalho. Confira:





Pedro Saraiva Concluí o curso técnico EAD em Transações Imobiliárias no final do ano passado e, antes mesmo de me formar, já estava trabalhando. Eu busquei esta formação como uma maneira de complementar minha renda depois que me aposentei. Antes, trabalhei por mais de 20 anos como diretor operacional de uma multinacional. Queria uma atividade que me desse flexibilidade e um campo promissor para atuar. O mercado me aceitou muito bem e oferece amplas possibilidades. Não encontrei dificuldade nenhuma para trabalhar e agregar junto a escritórios imobiliários. O curso me surpreendeu bastante. Não esperava encontrar tantas ferramentas de gestão em um curso técnico e com tudo muito voltado para a questão operacional. Você consegue vislumbrar todo processo de maneira prática e utilizar isso no dia a dia, ainda que esteja em um curso a distância. Quanto ao cenário, percebo que as pessoas estão cautelosas com relação à economia e aguardando os próximos passos para fazer seus investimentos, mas ao mesmo tempo a área vem mostrando que o corretor de imóveis precisa adotar uma nova prática se o profissional quiser sair na frente. As coisas estão acontecendo pelas Redes Sociais. É por ali que vou conquistando meu espaço dentro desse mercado.