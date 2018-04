Carreta transportando lancha e jet ski bate em viaduto na Centenário

Embarcação, que estava em cima de outra carreta, sofreu avarias

Uma carreta que transportava outra carreta, na qual estavam uma lancha e uma moto aquática (jet ski), bateu no viaduto dos Reis Católicos na Avenida Centenário, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu por volta das 17h no sentido Barris e provocava lentidão no trânsito, no final da tarde, até a altura do Shopping Barra.

Motorista da carreta parou o veículo no meio da pista quando percebeu danos em carga (Foto: Jorge Gauthier/ CORREIO)

O condutor do veículo (placa MKD 3958) não quis se identificar, mas afirmou que saiu da Bahia Marina, na Avenida Contorno, em direção à BR-324.

“O viaduto não tinha a altura e eu pensei que daria para passar. Mas acabou batendo na lancha", afirmou ele. Segundo o condutor, ele levaria a carga para Recife.

Ele disse ainda que foi contratado por uma empresa para levar os equipamentos. A parte superior da lancha sofreu avarias, assim como o viaduto.

O motorista Valter Lima, que passava pelo local no momento, chegou a gritar para evitar o acidente. "Eu quando vi dei um grito e achei que não daria pra passar e acabou batendo. Ainda bem que ele não passou pelo viaduto senão ficaria entalado", contou.

A carreta tem 20,5 metros de comprimento e 3,2 metros de altura. O condutor não soube precisar a altura junto com a lancha.