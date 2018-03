Carro autônomo da Uber atropela e mata pedestre nos EUA

O serviço que ainda está em fase de testes já causou outros acidentes anteriormente

Um carro autônomo da empresa Uber atropelou e matou uma pedestre nos Estados Unidos. De acordo com informações da polícia local, a vítima foi atingida enquanto cruzava a rua fora da faixa de pedestres. O incidente ocorreu na cidade de Tempe, na madrugada desta segunda-feira (19).

Segundo informações do jornal The New York Times, o veículo estava no modo automático, mas havia um condutor ao volante. A agência Reuters informou que a empresa imediatamente suspendeu todos os testes com a tecnologia nos EUA e no Canadá. Um porta-voz da empresa já se pronunciou e expressou pesar pelo acidente. Segundo ele a empresa está cooperando com as autoridades que investigam o caso.

Embora tenham como um dos principais objetivos reduzir o número de acidentes e otimizar o trânsito, esta não é a primeira vez que os carros autônomos da empresa, ainda em fase de testes, se envolvem em uma acidente.