Carro de Igor Kannário é apreendido em blitz por estar com licenciamento vencido 

Segundo a polícia, o vereador tentou fugir e não portava habilitação

Carro do cantor foi rebocado por estar com o licenciamento atrasado. (Foto: Divulgação)

O cantor e vereador Igor Kannário teve o carro apreendido numa blitz na tarde deste domingo (25), na Avenida da França, no Comércio. O veículo do cantor, da marca Audi, foi rebocado por estar com o licenciamento vencido. Ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Segundo a Transalvador, ele se recusou também a apresentar documentos, como a CNH.

Mais cedo, foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública que o cantor teve a habilitação apreendida, o que foi retificado horas mais tarde.

Kannario tentou fugir da blitz pegando uma carona. (Foto: Divulgação)

Segundo a Polícia Militar, Kannário tentou fugir quando avistou a blitz. Ele deu marcha ré, estacionou o carro e pediu uma carona. Como os policiais haviam percebido a manobra, o abordaram, já como passageiro de um veículo Cooper. A blitz foi uma operação conjunta realizada entre o Esquadrão Águia da Polícia Militar e a Transalvador.

A Transalvador afirmou que ele foi punido por quatro infrações: recusa do teste de alcoolemia; transitar em marcha ré; recusa de apresentar documentação própria e do veículo; e licenciamento atrasado.

Cantor nega apreensão de CNH

Em nota enviada ao CORREIO, o cantor negou que sua habilitação tenha sido recolhida. Porém, reconheceu que o licenciamento do carro estava atrasado e que um amigo estacionou o veículo ao avistar a blitz. Ele ainda se comprometeu a regularizar a situação do seu carro nesta segunda-feira (26).

O Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro determina que dirigir carro que não esteja devidamente licenciado é infração gravíssima e gera multa e apreensão do veículo. A legislação também prevê que quem se recusa a realizar o teste do bafômetro terá a habilitação recolhida.



Confira a nota enviada ao CORREIO na íntegra:

O cantor e vereador Igor Kannário esclarece que não houve nenhuma confusão durante abordagem policial na tarde deste domingo (23).

Por estar com a documentação atrasada, ao avistar a blitz, um amigo de Kannário estacionou o veículo do cantor e ele seguiu no carro de sua noiva, dirigido por outro amigo.

Ao serem abordados, obedeceram a ordem dos policiais para revistar o veículo. Logo em seguida, foram liberados, sem apreensão de nenhum documento.

O veículo do cantor, no entanto, foi reconhecido por um dos policiais e foi levado pela Transalvador. Kannário garante que irá regularizar a situação nesta segunda-feira.