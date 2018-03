Carro é flagrado trafegando em calçada na Barra; assista

Situação semelhante já havia sido registrada em vídeo em agosto do ano passado

Um motorista foi flagrado transitando com o carro em cima da calçada na Barra, na manhã deste domingo (11). O vídeo, cedido por um leitor ao CORREIO, mostra uma situação semelhante à registrada em outro vídeo que circulou em agosto do ano passado nas redes sociais. Dessa vez, no entanto, o condutor fez um trecho mais curto entre o Barravento e o Caranguejo do Porto. A situação aconteceu por volta das 12h.

(Foto: Reprodução/ YouTube)

De acordo com a Transalvador, mesmo com a identificação do veículo através do registro, não será possível notificar o condutor, já que imagem produzida por câmera "de terceiro não respalda legalmente a autuação". Caso seja identificado, o proprietário será "convidado" a receber orientações "quanto à conduta correta", "advertindo-o quanto aos riscos que gerou aos pedestres".

Ainda de acordo com o órgão de trânsito, apesar dos dois vídeos, a situação não é recorrente e pode ser motivada por um recuo próximo ao Barravento, que apesar de sinalizado, confunde alguns motoristas. No vídeo, é possível ver que o condutor é alertado por um homem, que o orienta a descer da calçada quando o nível fica mais baixo novamente. Outros motoristas também buzinam para o alertar da infração.

A infração só seria reconhecida se o flagrante fosse realizado por agente de trânsito, presencialmente ou por câmera do órgão de trânsito, ou ainda por equipamento eletrônico, como um radar. A punição prevista no Código Brasileiro de Trânsito para o motorista que circula em passeios é multa no valor de R$ 880,41, por ser gravíssima agravada três vezes, e sete pontos no prontuário do condutor.