Carro invade ponto de ônibus e atropela cinco pessoas em Itapuã

Populares tentaram linchar condutor; acidente envolveu dois veículos

Um carro de passeio invadiu um ponto de ônibus na Rua Aristides Milton, na orla de Itapuã, em Salvador, e atingiu um grupo de pessoas que aguardava condução, por volta de 17h50 deste sábado (20). Ao todo, cinco pessoas foram atingidas após um carro modelo Etios se envolver num acidente com uma caminhonete Pajero, segundo agentes da Transalvador ouvidos no local.

Inicialmente, o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, em frente à 12ª Delegacia (Itapuã).

A confirmação das cinco vítimas veio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que contabilizou três homens - com 29, 33 e 35 anos, e duas mulheres - com 20 e 54 anos entre as vítimas. Apesar de o ponto de parada ter ficado destruído, não houve nenhuma vítimas com ferimentos graves.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado e UPA de Itapuã. Apenas a mulher de 54 anos, que tem convênio médico, recusou atendimento e preferiu ir com os bombeiros. Duas equipes do Salvar foram enviadas ao local para dar apoio e ajuda no socorro às vítimas, que não tiveram os nomes divulgados.

Após o acidente, algumas pessoas que presenciaram a cena tentaram agredir o condutor, que não foi encontrado após a chegada das equipes de socorro e da polícia.

O veículo estaria levando apenas dois ocupantes. Uma equipe do Samu deu socorro à pessoa que estava na carona. Equipes da Polícia Militar também foram enviadas ao local para controlar a confusão. Quando a equipe do CORREIO chegou ao local, nenhum carro envolvido no acidente estava no local.