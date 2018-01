Carro que atropelou cinco pessoas tem multas por excesso de velocidade

Segundo dados do Sistema de Consulta da Situação de Veículos do Detran-BA quatro das infrações ocorreram entre os meses de outubro a dezembro de 2017

O veículo Mitsubishi Pajero (placa JPT 2704) que invadiu um ponto de ônibus neste sábado (20) em Itapuã tem cinco multas registradas no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) – todas por trafegar em vias com velocidade 20% acima do limite permitido.

Segundo dados do Sistema de Consulta da Situação de Veículos do órgão, o veículo é de propriedade da B12 Comercial de Alimentos e Bebidas. Quatro das cinco infrações ocorreram entre os meses de outubro a dezembro do ano passado. Três delas em rodovias federais. As outras, nos municípios de Alagoinhas e Lauro de Freitas.

Até o inicio da noite de domingo, o condutor que provocou o acidente e atropelou cinco pessoas, ainda não havia se apresentado. A confirmação das cinco vítimas veio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que contabilizou três homens - com 29, 33 e 35 anos, e duas mulheres - com 20 e 54 anos entre as vítimas.

No entanto, segundo a delegada plantonista da 12ª Delegacia (Itapuã), que registrou a ocorrência, Marialda Souza dos Santos, foram pelo menos 15 pessoas feridas. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Sobre o caso

Após o acidente, algumas pessoas que presenciaram a cena tentaram agredir o condutor, que não foi encontrado após a chegada das equipes de socorro e da polícia. Ele foi identificado como Ubiratan. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que estavam no local disseram que antes de subir no passeio o mesmo veículo bateu em um Toyota Etios, quando perdeu o controle da direção.

Outras pessoas que estavam no ponto de ônibus disseram ao CORREIO, que o veículo vinha dirigindo em zigue-zague e que um casal estava brigando no carro. “Quando chegou próximo da farmácia, a caminhonete bateu em outro carro e veio em nossa direção. Estava em pé no ponto com minhas três filhas”, afirmou a ambulante Laís dos Santos, 25 anos, que aguardava o transporte para voltar para casa.

De acordo com informações do Detran-BA e da Transalvador, só no ano passado foram emitidas 506.371 multas por transitar em velocidade acima dos 20% permitido. A infração ocupa a liderança no ranking, que tem ainda outras violações de trânsito como transitar na faixa ou via exclusiva para ônibus, avançar sinal vermelho, estacionar em local proibido e estacionar no passeio. Em 2017, no total, 890.800 infrações foram registradas em Salvador.