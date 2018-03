Carta na Manga: consórcio é opção para fugir dos juros na compra de imóvel

Modalidade para aquisição imobiliária pesa menos no bolso mas pode demandar paciência

Bahia lidera o ranking de adesões ao consórcio imobiliário no Nordeste.

Adquirir um novo imóvel, seja para sair do aluguel rumo ao sonho da casa própria ou para aumentar o patamar de conforto da família demanda planejamento e análise de todas as opções disponíveis. Uma das alternativas oferecidas no mercado é o consórcio imobiliário, modalidade que voltou a ganhar fôlego em função da restrição ao crédito, alta de juros e instabilidade econômica vividas pelo país nos últimos anos. Apesar de ter suas vantagens, na hora de assinar o contrato nesta modalidade é importante estar atento a uma série de detalhes para evitar frustração e até perda do investimento.



O consórcio imobiliário tem o funcionamento similar ao de automóveis: um grupo é formado para arrecadar um valor estabelecido, durante um determinado período gera uma poupança, que é alimentada através de depósitos mensais. Até o final do período, um ou mais participantes do consórcio serão contemplados todos os meses, por meio de sorteio. Quem não for sorteado poderá sacar a carta ao final do contrato.



De acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), a modalidade fechou 2017 com um aumento de 26% no número de adesões, em relação a 2016. Entre dezembro e janeiro, 14,66 mil pessoas foram contempladas em todo o país, um crescimento de 32,1% quando comparado com o ano anterior. A Bahia, segundo a ABAC, é o estado do Nordeste que mais investe no consórcio, 27,8% das aquisições de imóveis são feitas através dos consórcios imobiliários.

Paciência

O Analista de TI, Maurício Rodrigues foi contemplado no ano passado pelo consórcio que do qual faz parte, porém, o prazo de espera acabou sendo mais longo do que o esperado e trabalhar a disciplina foi essencial. “Adotei o consórcio como uma forma de escapar dos juros do financiamento, mas o tempo de contemplação acabou sendo um pouco mais demorado do que eu esperava”, explica. “A disciplina para continuar no grupo também precisou ser grande, e como eu já tinha me planejado bem, não atrapalhou. Na ponta do lápis economizei bastante, só precisei de um pouco de paciência”.

“Sempre indico que na via de financiamento o cliente acaba pagando por dois imóveis em função dos juros. Se ele não está com tanta pressa para selar a aquisição, o melhor custo benefício sai pelo consórcio”, Rodrigo Freire - Presidente regional da ABAC



Para o presidente regional da ABAC, Rodrigo Freire, o consórcio é a alternativa ideal para quem quer ter economia e pagar o preço mais próximo do valor real do imóvel. Ele adverte, porém, que a modalidade não é mais indicada para quem tem pressa. Nestes casos, o financiamento tradicional é o a melhor opção pois o cliente já sai do banco com o dinheiro na mão.

“Sempre indico que na via de financiamento o cliente acaba pagando por dois imóveis em função dos juros. Se ele não está com tanta pressa para selar a aquisição, o melhor custo benefício sai pelo consórcio”, diz.



Segundo Rodrigo, o consumidor deve ter cuidado redobrado antes de aderir ao consórcio, pois uma vez dentro da modalidade, o ressarcimento das parcelas pagas só acontecerá após o fim do prazo, quando todos os participantes ativos tiverem sido contemplados. “Uma dica que busco dar é: faça o orçamento do consórcio e quando tiver a estimativa de valor das prestações, teste realizar o depósito em uma poupança durante seis meses, assim você passa a ter uma noção melhor se a modalidade é a mais adequada para a sua necessidade”, aponta.

Veja se o consórcio é modalidade a mais indicada para você

Esteja atento ao prazo máximo do contrato

De acordo com a ABAC, a duração média dos grupos de consórcio imobiliário é de 180 meses, com isso o consumidor deve entender que ele pode ser o primeiro ou o último a ser contemplado, se houver urgênciana compra a modalidade pode não ser a mais indicada

Verifique a situação legal da administradora

O Banco Central disponibiliza em seu site, a lista das empresas habilitadas a funcionar no país. O BC também elabora um ranking das administradoras com o maior número de reclamações. Cuidado com as falsas promessas para não acabar no prejuízo

O lance pode encurtar o prazo de espera pela contemplação

Geralmente as administradoras possibilitam dois tipos de lance, fixo e livre. O lance fixo corresponde a um valor determinado pela empresa, se mais de um participante oferecer, o desempate é feito por meio de sorteio. Já o lance livre não tem limite estabelecido, e quem oferece o maior valor, é contemplado



Verifique as cláusulas de ressarcimento

Observe se o contrato assegura o recebimento das parcelas pagas em caso de desistência do cliente. É comum que o valor já investido seja ressarcido ao final do prazo, com as deduções contratuais.