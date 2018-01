Carteira de trabalho digital tem mais de 100 mil downloads

por Lucy Barreto

O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital já foi baixado por 111.803 pessoas, desde que foi lançado, em novembro, segundo o Ministério do Trabalho. A versão não substitui o documento físico, mas dá acesso digital a todas as informações que constam na carteira de trabalho original. Pelo aplicativo o trabalhador pode ainda controlar sua situação trabalhista na empresa e atuar como fiscalizador da empresa empregadora. A expectativa do ministério é de que 70 milhões de trabalhadores baixem o app, disponível para smartphones com sistema Android e iOS.

Concurso da Saeb

Termina na próxima sexta-feira (12) o prazo já prorrogado de inscrições no concurso da Saeb (Secretaria de Administração da Bahia). São 16 vagas para Assistente de Atividade Administrativa, Técnico de Nível Médio - Informática, Técnico de Nível Superior – Biologia com salários que chegam a R$ 2.729,76 (40 horas semanais). Inscrições: