Caruso, Diego e Patrícia formam Paredão do BBB18; quem sai?

Pelos votos da casa, Diego completou o Paredão Triplo

Depois de Patrícia ter sido emparedada por Gleice, que votou do Paredão falso, os participantes escolheram quem disputará a eliminação na próxima terça (14).

Mas antes, Wagner escolheu Viegas para dar a imunidade do Anjo. O artista visual justificou: "Na Prova do Líder a gente saiu prematuramente e foi um descuido que abalou a minha amizade com o Viegas. A gente superou isso e hoje, cravando a bandeira da paz, vou entregar para ele o Anjo".

Jéssica e Paula, líderes, indicaram Caruso para o Paredão. Paula justificou: "A gente teve que ceder um pouco e achar um denominador comum. Tinha que ser uma coisa boa para nós duas. Não foi muito fácil". Jéssica completou: "Essa pessoa já teve atitudes que ambas não concordam e, aqui, pequenas ações se tornam um grande motivo".

Confira voto a voto:

Caruso escolheu Jéssica.

Viegas também votou em Jéssica.

A família Lima votou no Diego.

Gleici escolheu votar em Diego.

Diego votou em Breno.

Breno escolheu Diego.

Wagner escolheu votar em Diego.

Patrícia votou em Breno.

Kaysar votou em Wagner.