Casa construída por programa de Rodrigo Faro é alvo de críticas

'Isso aí é casa pra guardar coco', afirma um dos moradores

O programa 'Hora do Faro' veiculou, do dia 9 de julho deste ano, uma reportagem que contava a história da foto de uma garota que, durante uma enchente, resolveu salvar o seu bem mais precioso: uma mochila abarrotada de livros. Durante a apresentação, o apresentador Rodrigo Faro deu, entre outros presentes, uma nova casa para a garotinha e sua família.

Agora, cinco meses depois da exibição inicial, a casa que foi entregue está sendo alvo de duras críticas na internet, principalmente pelos moradores de São José de Coroa Grande, em Pernambuco, região onde ocorreu o caso. Segundo o jornal 'Diário de Pernambuco', os habitantes estão estarrecidos com o tamanho da casa. 'Isso aí é casa pra guardar coco', afirma um por áudio. 'Que palhaçada, que vergonha, raça de víboras traiçoeiras! O que estão fazendo com essa menina não se faz nem com um animal', comenta outro.

O arquiteto que seria responsável pela construção, Allan Kasio, emitiu nota para esclarecer que já não estava mais à frente do projeto. Segundo ele, a emissora havia escolhido outra empresa para tomar as rédeas. 'Essa casa foge do padrão de habitação para qualquer cidadão. É uma barbaridade o que está sendo feito, principalmente quando você leva a pessoa para um programa de televisão e exibe uma promessa em rede nacional', afirma. Além disso, ele conta que o orçamento inicial era de R$ 120 mil, mas que a obra, como está agora, não chegou a custar R$ 30 mil.t