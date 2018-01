Casa da biógrafa de Frans Krajcberg é assaltada

Por Ronaldo Jacobina

Ao retornar a sua residência, no Largo 2 de Julho, no dia 19 de janeiro, após dois dias de ausência, a documentarista e biógrafa do artista plástico Frans Krajcberg (1921-2017), Renata Rocha, teve uma triste surpresa. Seu apartamento foi arrombado e, segundo ela, curiosamente, apenas seu computador pessoal - onde reunia dezenas de gravações de entrevistas, fotografias antigas, uma pasta com documentos e seis matrizes de xilogravuras do artista haviam sido levados. Ou seja, parte do acervo que reuniu ao longo de 10 anos de convivência com Krajcberg, muitas dessas coisas cedidas pelo artista para sua biografia.

As câmeras filmadora e fotográfica, que estavam lá, não interessaram aos bandidos. Renata, que foi escolhida e devidamente autorizada por Krajcberg para escrever sua biografia, registrou queixa na Delegacia de Furtos e Roubos e, segundo informou à coluna, já foi feita uma perícia policial em sua casa. “A polícia está investigando”, diz.

Renata Rocha é responsável pela biografia do artista plástico, que morreu no ano passado

(Foto: Dianira Chagas/Divulgação))

Autora de cinco documentários sobre o artista - dentre esses O Grito Krajcberg, narrado pela cantora Maria Bethânia - Renata diz que a sorte é que parte do rico acervo autoral de imagens que gravou de Krajcberg ela já havia retirado do apartamento. “Eram documentos que me foram confiados por ele, de importante valor histórico, e eu, por questão de segurança, resolvi guardá-los em lugar seguro”.

Ainda segundo a documentarista, outros importantes documentos estão preservados. “Resolvi guardar em local seguro também as cartas de anuências originais, assinadas pelo artista, para que eu pudesse escrever sua biografia. Tanto os originais quanto as cópias autenticadas estão preservados”, diz.

Dona de um acervo extraordinário do artista, Renata aguarda a conclusão do inquérito para dar continuidades aos seus projetos. “O resultado desse acervo será transformado num livro a ser lançado no seu centenário, a pedido dele, que não queria biografia em vida. Já o acervo audiovisual vai ser usado no longa-metragem Legado Frans Krajcberg, em fase de captação de recursos”, explica.

Volta à cena

O grupo A Cor do Som, que fez enorme sucesso nos anos 1980, está em estúdio gravando um álbum para celebrar os 40 anos. O disco terá participações de Giberto Gil, Lulu Santos, Samuel Rosa, dentre outros.

3x4

Após dois anos vivendo na ponte aérea Salvador-Rio, o roteirista, redator e diretor artístico Elisio Lopes Júnior decidiu fixar residência no Rio de Janeiro. “Tinha contrato com a Rede Globo por obra. Agora, firmamos um contrato mais longo, que me exige ficar mais tempo aqui”, explica o baiano que escolheu o bairro do Catete, na Zona Sul, para fixar residência. Nem bem arriou as malas, Lopes Júnior - que é redator final do programa Lazinho com Você, apresentado pelo amigo Lázaro Ramos - já está escrevendo, com sua equipe de seis roteiristas, a segunda temporada da atração. Em paralelo, no escritório que montou no Jardim Botânico, começou a escrever o musical Dona Ivone Lara, que também vai dirigir e que tem estreia prevista para setembro próximo. Na agenda estão dois projetos de cinema. Um para Luís Miranda e outro para Lázaro Ramos. Ambos são adaptações das peças teatrais dos conterrâneos. “Vamos levar para a telona os espetáculos Namíbia, Não, de Lazinho e Aldri Anunciação, e 7 Conto, de Luiz Miranda”, conta.

Elísio Lopes Junior

(Foto: Divulgação)

Mais

As academias agora terão que se adequar às novas normas da Prefeitura. Além da exigência de atestado médico dos alunos, os donos terão que manter, em tempo integral, profissionais de educação física nos estabelecimentos para orientar os alunos. Boa!

Menos

Não bastasse o fato de ter sido denunciado pela namorada, Alexsandra do Nascimento, por espancamento, o humorista Renato Fechini ainda debocha da situação e da Lei Maria da Penha. Definitivamente, isso não é para rir.

Outros tempos

1 Quando o Carnaval passar, Erico Brás vai enfrentar dupla jornada diária de trabalho. O ator baiano, que integra o elenco fixo do humorístico Zorra, na Rede Globo, vai estrear no Teatro das Artes, no Rio, no dia 2 de março, o espetáculo MPB – Musical Popular Brasileiro, sob a direção de Jarbas Homem de Melo, o marido de Claudia Raia. Segundo o artista, o musical é genuinamente brasileiro. “Desta vez não tem aquela coisa de Broadway, é tudo com a nossa cara, com a cara do Brasil”. Antes de mergulhar no trabalho, ele vai enfrentar uma maratona carnavalesca. Na quinta, desfila como padrinho do bloco Os Mascarados, ao lado da mulher, Kênia, e no sábado estará no bloco Ilê Aiyê. Depois segue para a capital carioca para cair no samba. Primeiro como destaque da escola de samba Viradouro, depois como folião das escolas Unidos da Tijuca e Mangueira. Haja fôlego!

2 Wilson Café vai levar, pelo terceiro ano consecutivo, o projeto Tambores em Cena para o Furdunço, no domingo (4) que antecede o Carnaval, às 15h. O percussionista vai comandar um grupo de 50 músicos, com uma fusão rítmica do samba-reggae com black music, tendo como madrinha a atriz Stella Miranda. De cima do microtrio, Café vai reger a orquestra de tambores que inclui 30 músicos de várias partes do mundo.

3 É fato que Ivete Sangalo não estará na Avenida nesse Carnaval. Mas a cantora, que integra o cast de artistas patrocinados pela Schin, designou sua banda para representá-la durante dois dias, sábado e segunda-feira, na varanda do camarote Schin Aê, em Ondina. A banda vai se apresentar nos intervalos da passagem dos trios, tocando para os foliões, enquanto um gigantesco painel com a imagem da estrela maior da cervejaria estará sorrindo para seus súditos.