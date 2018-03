Casa de praia de Duda Mendonça, em Taipu de Fora, está à venda

por Rafael Freitas

A cinematográfica casa do publicitário baiano Duda Mendonça, em Taipu de Fora, Barra Grande, está à venda. O imóvel fica de frente para o mar e é maior que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora. Há três edificações com oito suítes cada, heliponto e um largo artificial com pirarucus importados da Amazônia. Foi lá que o jogador Neymar passou os últimos dias de 2017, antes de embarcar para Fernando de Noronha e retornar o namoro com Bruna Marquezine.

Cabeças pensantes

Salvador irá sediar a 7ª edição do Adit Juris, um seminário de soluções jurídicas para setores imobiliário e turístico, que reúne anualmente os principais players de ambos os segmentos. O encontro será nos dias 16 e 17 de abril, no Wish Hotel da Bahia. Amélia Garcez, sócia fundadora do escritório Garcez Advogados e assessora jurídica da Ademi-BA, é uma das profissionais que irão comandar os painéis do evento.

Amélia Garcez participa do Adit Juris (Foto: Reprodução)

Alô noivas, ativar!

Andrea e Nathalia Velame já estão nos preparativos para a próxima edição do Conceito Wedding, que irá reunir os melhores fornecedores do universo dos casamentos, nos dias 25, 26 e 27 de abril, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Retorno

A Iessi, empresa que gerencia a carreira da cantora Ivete Sangalo, está anunciando aos poucos a agenda de shows da artista, que volta à ativa daqui a dois meses. Além de participar da San Island Weekend, em Morro de São Paulo, do Rock in Rio Lisboa, em Portugal, e do Fortal, no Ceará, ela é a primeira atração confirmada do Arraiá do Galinho, que vai acontecer no dia 8 de junho, em Salvador.

Homenagem

Os 20 anos de morte de Luís Eduardo Magalhães não passarão em branco. Seus amigos e família preparam uma série de homenagens que deve acontecer em abril, em Salvador. Uma dessas homenagens será uma sessão especial na Câmara Municipal.

Em Londres

Nem Salvador nem São Paulo. Daniel Dantas está passando a maior parte de seu tempo em Londres. Para lá, transferiu a administração de seus fundos.

Para elas!

Com lista de convidados assinada pela promoter Rafaela Meccia, o empresário Rogério Gomes, da The Body Shop, recebeu convidados, quinta-feira, em sua loja do Shopping Barra, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

Em alto estilo!

Luciana Rique, filha do saudoso Newton Rique (fundador do antigo Shopping Iguatemi – atual Shopping da Bahia), já comemorou seu aniversário das mais diferentes maneiras, nos mais diferentes países e com os mais diferentes amigos. Este ano, ela decidiu celebrar seus 40 anos, no dia 29 de maio, nas Ilhas Maldivas. Luciana mora em Londres, mas mantém boas relações nos quatro cantos do mundo.

Luciana Rique vai comemorar os seus 40 anos nas Maldivas (Foto: Reprodução)

Parabéns pra você

Edinho Engel, aniversariante de hoje, vai comemorar a data em Barra Grande, no litoral sul da Bahia. Por lá, com alguns casais de amigos, e ao lado de Wanda Engel, ele está passando todo o fim de semana. E tem mais! Este ano o Manacá, seu restaurante localizado em Camburi, no litoral de São Paulo, completa 30 anos. Para a ocasião, o chef está planejando uma série de jantares estrelados no espaço.

Edinho Engel (Foto: Tati Freitas)

