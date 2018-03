Casa de Salvador para youtubers é inaugurada e já inicia gravações

Até quem não tem nenhum canal pode participar! A Casa Salvador terá um e-mail para analisar projetos

Sonho atual de muita gente, trabalhar com produção de conteúdo na internet pode parecer impossível. Falta grana para investir na luz certa, na câmera ideal ou até em um espaço específico, sem barulhos ou interferências. E é justamente para dar espaço àqueles que têm conteúdo, mas não têm recursos, que chega à capital baiana a Casa Salvador.

O ambiente é voltado exclusivamente para produções audiovisuais, com profissionais de gravação e edição à disposição para gravações com foco em música, entretenimento, humor, lifestyle, games e outras temáticas. Localizada na Barra, na Av. Almirante Marques de Leão, e administrada pela California Media House, a casa foi lançada na noite de ontem.





Casa disponibiliza profissionais de gravação e edição para quem for gravar no espaço

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

O ambiente é voltado exclusivamente para produções audiovisuais, com profissionais de gravação e edição que estarão à disposição daqueles que chegam para gravar e que atuam com foco em música, entretenimento, humor, lifestyle, games e outras temáticas. Localizada na Barra, na Av. Almirante Marques de Leão, a casa ganhou seu lançamento oficial na noite desta quinta-feira (15).

Casa reúne diversos ambientes para diferentes tipos de gravações audiovisuais

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Ao entrar no local, a primeira sala já chama a atenção pelas luzes que colorem o lado de fora. Lá, vão acontecer as gravações de clipes e aulas de dança. Mais para frente, era possível ser chamado pelo som do cantor Tiago Velame, ex- The Voice, que dominava o banquinho e o microfone de uma outra área da casa, chamada de Nosso Som, onde vão ocorrer gravações acústicas.

Os cantores Danniel Vieira e Tiago Velame aproveitaram o espaço de gravações acústicas

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Espaço para figurinos e trocas de roupas, camarins e outras tantas áreas de gravação se unem na lista a cenários mutáveis em ilhas de gravações. “Podemos fazer um cenário para culinária ou transformar os mesmos espaços em algo focado em esportes. Temos aqui todos os apetrechos e fica à escolha de quem for gravar”, anunciou Bruno Duarte, presidente da California Media House e fundador da FitDance.

Espaço com opções de maquiagem e figurinos é somente uma das diversas áreas da Casa Salvador

(Foto: Vanessa Brunt/CORREIO)

Maior espaço físico em parceria com o YouTube

Em meio ao som da banda Duas Medidas, que animou o evento já anunciando novos compromissos com o espaço, o prefeito ACM Neto participou da abertura da casa, para a qual a prefeitura fará um investimento em torno de R$ 620 mil reais, ao longo de um ano. Já a iniciativa privada entrará com R$2 milhões. “É maior o espaço do país em parceria com o YouTube. Esta casa e a do Rio de Janeiro são as maiores que temos no Brasil. Queremos expandir as oportunidades para as tantas mentes criativas que a nossa Bahia carrega”, exclamou o prefeito, que ainda divulgou o canal de YouTube que faz parte do projeto e será lançado em breve: “Vamos fazer 100 vídeos daqui para o final do ano e depois vem muito mais”, disse. A estrutura contará com o patrocínio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult)..

No imóvel, equipado com cinco estúdios de alta tecnologia em áudio e vídeo, já estão programados produções com youtubers de relevância nacional e internacional, gravação de clipes, eventos ao vivo, realitys e cursos com especialistas. A Banda Eva, o grupo Àttooxxá, o diretor KondZilla e os dançarinos do FitDance são alguns dos nomes já confirmados. Confira galeria com outras fotos da casa:



(Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) Casa Salvador (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO)

(Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) Casa Salvador (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO) (Vanessa Brunt/CORREIO)

Diferente do YouTube Space, que tem casas localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Casa Salvador não utiliza o número de inscritos como critério para abrir as portas para uma gravação. “Vamos fazer uma curadoria que leva em conta, acima de tudo, o talento e a força de vontade”, disse o prefeito.A cada mês, um projeto será aceito pelo local. Para os interessados em participar, basta enviar um e-mail (para: projetos@casasalvador.com.br), a partir da segunda-feira (19), com um projeto escrito, que explicite o motivo de merecer um dia de gravação na casa. A depender da proposta, o dia de gravação pode unir diversos vídeos em sequência – ou, até, acabar abrindo alas para mais dias de produção.Além de dar espaço para aqueles que sonham em gravar, a casa também abrirá as portas para o público geral em alguns momentos. Palestras, oficinas, gravações de DVD e aulões de dança serão somente algumas das opções.Como saber quando algo vai rolar? É só ficar de olho na internet, o site oficial do espaço entrará no ar ainda neste mês e vai ter todas as programações divulgadas. Para saber quando o site vai nascer na web, a dica é seguir o canal de YouTube que já está no ar e estará em movimentação nos próximos meses.