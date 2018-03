Casal é preso com 6,5 quilos de cocaína no Aeroporto de Salvador

Eles tentavam embarcar para Portugal

Um casal de brasileiros foi preso com drogas no Aeroporto de Salvador, na noite de sábado (24). A Polícia Federal prendeu em flagrante o casal, que tentava embarcar para Portugal com cerca de 6,5 quilos de cocaína pura.

A droga foi encontrada na mala (Foto: Divulgação/PF)

A droga foi encontrada durante o procedimento de inspeção de bagagens com o aparelho de raio-x. O material estava escondido em fundos falsos, em duas das malas do casal. Segundo a assessoria da Polícia Federal, na Europa, essa quantidade de entorpecentes valeria cerca de R$ 800 mil, devido ao seu alto grau de pureza.

O casal foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas, que prevê penas de cinco a 15 anos de reclusão. Em seguida, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça Federal.