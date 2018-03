Casamento badalado faz crescer procura pelo cerimonial do Palácio da Aclamação

(Foto:Divulgação) Palácio da Acalamação se tornou cerimonial da Voluntárias Sociais com renda revertida para creches da Bahia

Depois de sediar um dos mais midiáticos casamentos do país, neste ano - o da RP da marca Valentino, a baiana Juliana Carvalho com o empresário paulista Antonio Bordon, no último sábado - o Palácio da Aclamação, no Campo Grande, virou o sonho de consumo de noivas, debutantes e produtores de festas corporativas. O espaço, que passou a funcionar como cerimonial no começo deste ano, já tem eventos agendados até janeiro de 2019. A área, que atende bem até 1,2 mil convidados, segue o preço do mercado, segundo informou a gestora do espaço, Linda Cristina. “O mais importante para as Voluntárias Sociais, que criou o cerimonial, é que a renda do aluguel desses eventos é totalmente revertida para as creches do estado”, disse. Linda não quis revelar o valor exato do aluguel do espaço para festas, mas a coluna apurou que gira em torno de R$ 30 mil.

Nova infraestrutura

O cerimonial do Palácio da Aclamação, cuja área destinada para festas fica na parte externa do prédio tombado, ganhou infraestrutura para receber os eventos. O projeto de readequação, que inclui banheiros, área exclusiva para preparação de arranjos florais, depósito de bebidas, cozinha industrial, camarim para artistas e suíte para as noivas, leva a assinatura da arquiteta Ana Paula Magalhães.



3 X 4 GENTE BOA



(Foto:André Sá Gomes/Divulgação)

Nino Nogueira movimenta o Rio Vermelho com ações culturais

Decorador, colecionador de arte, designer de interiores, galerista e empresário. Ao longo de quase três décadas atuando no segmento de arte e decoração, Nino Nogueira tem sua marca impressa em projetos na Bahia e fora dela. Dono de uma loja repleta de peças garimpadas em várias partes do mundo, o baiano de Salvador acredita que crise é motivo para correr atrás de novos negócios. Foi assim quando transformou dois andares de seu espaço, em frente ao mar do Rio Vermelho, em reduto da gastronomia, convidando chefs e cozinheiros (profissionais ou não) para lautos jantares com reservas esgotadas dias antes de acontecer. Passado o verão, ele retorna a cena cultural abrindo as portas de sua galeria, no dia 6 de abril, às 19h, com a exposição de fotografias O Que Os Olhos Não Veem, de André Sá Gomes. Será nos seus domínios também que vai instalar um corner do Café Kasa da Alice, com petiscos e drinques. Ao longo do ano, estabelece parcerias com outros espaços para expor seu mix de produtos. Seus mobiliários, objetos e obras de arte poderão ser vistos e adquiridos também no Hotel Zank, na loja Paradoxus e na doceria Divino Doce.

Ceia no hotel

E para quem quer fugir da cozinha na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa, o Bahia Othon Palace Hotel preparou um cardápio especial no restaurante Saveiro, nos dias 30 de março e 1º de abril, das 12h às 15h. O Buffet inclui saladas, pratos quentes, sobremesas com ovos de Páscoa, chocolates e mini pastelaria.

Repaginada

A empresária do ramo de joias, Graça Valadares, que trocou sua loja num grande shopping center por um escritório num prédio moderno, na região da Tancredo Neves, onde atende os clientes com hora marcada, acabou de dar uma repaginada no espaço. O trabalho de modernização e atualização do ambiente, que envolveu mudanças de tecidos e revestimentos, reconfiguração do espaço e ajustes de layout, foi realizado pela decoradora Lena Lebram que conseguiu transformar o escritório de joias num ambiente sofisticado, mas sem ostentação.



(Foto:Divulgação) Designer de interiores Lena Lebram assinou a decoração do escritório de joias de Graça Valadares

Festa do vinho

O Consulado e a Câmara Empresarial da Argentina vão celebrar o Dia Mundial do Malbec, no próximo dia 18 de abril, as 18h30, no Barravento, com um jantar harmonizado em cinco tempos. Além do menu, que terá direção de harmonização de Dina Rachid, haverá ainda palestras do enólogo Euclides Penedo Borges e da sommèliere Sheila Bulhões. O evento é exclusivo para convidados.

Produção local

O filme A finada Mãe de Madame, do cineasta francês radicado na Bahia, Bernard Attal, que na semana passada ganhou menção honrosa na categoria comédia no Festival Internacional de Televisão de Chicago, nos Estados Unidos, será exibido no próximo dia 30, às 13h30, no Canal Brasil. O longa, que foi rodado na Bahia, tem no elenco os atores Rafael Medrado, Angela Vieira e Andrea Nunes.

(Foto:Divulgação)

Rafael Medrado, Angela Vieira e Andrea Nunes estão no elenco do filme de Bernard Attal

Mais +

Convidada do casamento da amiga Juliana Carvalho com Antônio Bordon, no último sábado, no Palácio da Aclamação, a atriz Marina Ruy Barbosa foi a figura mais solicitada pelas crianças na luxuosa festa. Desfilando um belíssimo Dolce & Gabana, ela posou para todas as fotos com a criançada sem perder o entusiasmo, carinho e atenção. Uma diva!

Menos -

O crescimento assustador da violência na Bahia tem mudado drasticamente a rotina da maioria dos bairros de Salvador. Mesmo nos finais de semana, é cada vez mais raro encontrar transeuntes nas ruas da cidade a partir das 21h. Dá medo!