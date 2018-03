Casamento de Juliana Carvalho e Antonio Bordon: festa de parar Salvador

Por Rafael Freitas

Todos os noivos são apaixonados? Por suposição, sim. Mas alguns parecem bem mais. É o caso de Juliana Carvalho e Antonio Bordon, que se casaram, neste sábado (24), na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. Foi por essa razão que Salvador ficou lotada de gente conhecida – até Marina Ruy Barbosa, que estava ao lado do marido, o empresário Alexandre Sarnes Negrão, prestigiou o enlace.

Foto: Reprodução/Instagram

A festa foi no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, e contou com decoração de Vic Meirelles e Milton Martinelli e buffet do Lepicerie e de Martinelli, além do Mignon, que assinou a mesa de comida baiana. Para arrematar, painéis de azulejos do antiquário Itamar Musse.

Juliana, filha de Gracinha e André Joaquim de Carvalho, usava um vestido da Maison Valentino – ela é PR da marca. As fotos, muitas utilizadas nas redes sociais, falam melhor do que qualquer matéria. Confere aqui.