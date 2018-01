Casas de sonho para alugar: conheça o top 9 do AirBnb na Bahia

Site de aluguéis por temporada passou com exclusividade para o BAZAR/CORREIO a lista das nove melhores casas disponíveis para aluguel na plataforma na Bahia: tem em Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba, Trancoso e Arraial D'Ajuda

Verão, céu azul e - para os sortudos - férias: a ocasião parece perfeita para alugar uma casa para uma temporada perto do mar. E pela Bahia não faltam opções. O site de aluguéis por temporada Airbnb revelou, com exclusividade para o BAZAR/CORREIO, a lista das nove mais bem avaliadas no estado. Confira.

1ª - Beach Loft near Morro de Sao Paulo

4 hóspedes, 1 quarto c uma cama de casal e dois sofás na sala, 1 banheiro

Proibido fumar

Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

Não é seguro ou adequado para bebês (menores de 2 anos)

O check-in é a qualquer momento depois das 14:00

Checkout às 12:00



GAMBOA BEACH - MORRO DE SAO PAULO - BAHIA - BRAZIL

_____________________________________________________

THE HOUSE

..................

80m2 of artisan work in wood and glass in the middle of the Atlantic Forest, with a terrace from which birds, little monkeys, and other species can be observed, 100m away from the powdery white sand beach of Gamboa on the Tinhare island, next to the famous village of Morro de Sao Paulo - Bahia - Brazil.

ACTIVITIES

................

Sailing, Windsurfing, Waterskiing, Kayaking courses or rentals can be organized at a small Yacht Club on the same beach.

Day trips to the natural swimming pools of the less accessible village of Boipeba can be organized with locals. Diving in the pristine waters of Ponta de Castelhanos can be organized in Morro de Sao Paulo.

Horse riding and other more touristic activities can be found in agencies in Morro de Sao Paulo, although I will not advertise for them.

LEISURE

.............

Read the "O Ócio Criativo" (which could be translated as "The Creative Leasure") from the Italian author Domenico De Masi, and you will understand why he lists only 3 places in the world, 1 of them being Bahia.

MORRO DE SAO PAULO

.....................................

The village of Morro de São Paulo is world-wide famous and a beloved destination of Spanish, Italians, Argentinians and Israelis, packed with trendy people, nice restaurants and beach parties.

It's 272 km away from the city of Salvador by route and 60 km by sea. The way to go to the Tinhare island, where the villages of Morro de Sao Paulo, Gamboa and Boipeba are situated, is by boat or by regular flights that go from the airport of Salvador to the local airstrip.

GAMBOA

..............

After a 20 minute walk along the beach of the Tip of the Rock, there is the village of Gamboa. Gamboa, until recent years seemed to be kilometers away from Morro de São Paulo, for there was no sign of the tourism development that was bustling in Morro de São Paulo.

It has continued being a peaceful fishing village. Perhaps this is the reason why some inhabitants have moved here and built houses and inns.

However, although the infrastructure has developed somewhat, the peaceful atmosphere of this fishing town is still preserved, and still, the proximity to Morro de Sao Paulo and its night life, makes Gamboa the perfect destination.

In Gamboa, the waters are calm and crystalline and the beach serene, with few people moving about.

BOIPEBA

..............

South of the Tinharé island, across the narrow Rio do Inferno, sits the much less accessible village of Boipeba, quiet, rustic and said to be what Morro de São Paulo was 20 years ago. The pristine coastline, including natural swimming pools, and with more than 20km of beautiful, deserted beaches, including Ponta de Castelhanos, known for its diving, makes a perfect day trip.



tem cozinha, wifi, toalhas, lençois, sabonetes e papel higiênico



Flávia, psicóloga, autora de um dos 70 comentários, em outubro de 2017: Foi maravilhosa nossa estádia na casa do Mauro em Gamboa. Amamos a praia, a natureza e a casa. Foi uma experiência inesquecível, o lugar dá uma sensação de paz indescritível a localização da casa é maravilhosa, próxima a natureza e mar, somando a arquitetura da casa. Nossa maior lembrança é a experiência maravilhosa de acordar com o barulho dos pássaros e mar...e final da tarde e a noite o silêncio e o barulho do mar. Recomendamos e temos o desejo de retornar muitas vezes!

4 pessoas de sexta a segunda-feira em março R$259.

Quase toda locada p janeiro e fevereiro

2ª - Chalé Casa Bijou, em Trancoso

2 hóspedes, Estúdio, 1 cama queen size, 1 banheiro



O chalé se encontra numa propriedade particular em meio ao colorido jardim com piscina - localizada em um dos bairros mais calmos de Trancoso

O espaço

O chalé é localizado numa propriedade particular com uma casa principal, ocupada pela anfitriã. O chalé tem uma varanda com mesinha e rede, tudo cercado por árvores e flores que dão privacidade ao chalé. No chalé, além da cama queen, uma cozinha americana aumenta ainda mais o conforto dos hóspedes. O chalé é equipado com ar-condicionado split, ventilador de teto, cofre digital, internet Wi-fi e TV (LED) por satélite.

Acesso dos hóspedes

Os hospedes tem acesso para o jardim e a piscina.

Existe estacionamento de carro dentro da propriedade.

Interação com os hóspedes

Ofereço assistencia durante toda a sua estadia.

Outras observações

Por favor, não fume dentro do chalé.

Por favor, desligue o ar-condicionado quando sair.

Não são permitidas visitas durante a noite, durante o dia por favor avise antes.

Obrigada!!!



Tem wifi, estacionamento e secador de cabelo



Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

Não é seguro ou adequado para crianças de 0 a 12 anos

O check-in é a qualquer momento depois das 13:00

Checkout às 10:00





Julia, em dezembro de 2017, comentou: Nossa estadia foi incrível. Chalé muito bem equipado, organizado, limpo todos os dias, localização super tranquila, uma natureza maravilhosa. Aproveitamos bastante e recomendo muito!!

181 por dia, de um sábado a uma terça em março

3ª COBERTURA NA BARRA COM PISCINA, 4 SUITES

12 hóspedes, 4 quartos (um com uma cama king e um sofá-cama; outro três com camas queen; um sofá cama na sala, 7 banheiros e meio



Cobertura triplex espetacular localizada na Barra, o melhor e mais seguro bairro de Salvador. Três andares de luxo, cada um com um ambiente diferente, todos com vistas deslumbrantes. Dispõe de uma piscina particular, churrasqueira, terraços, redes, espreguiçadeiras, ginásio, arte original. Conveniente a pé de praias, restaurantes, bares, supermercados e shopping. 10 minutos de táxi para Pelourinho e Rio Vermelho. UAU!

O espaço

Cobertura única contemporânea com 3 andares (480 m2) com vista espetacular do Farol da Barra, Oceano Atlântico, ilha de Itaparica e mata atlântica. Mobiliário, eletrônicos e roupa de cama de alto padrão, pisos de mármore e de madeira, obras de arte originais.

OS PREÇOS LISTADOS NÃO SE APLICAM PARA O ANO NOVO E CARNAVAL. POR FAVOR PERGUNTE PARA PREÇOS DURANTE ESTES PERÍODOS.

Todo o apartamento (4 suites, 7.5 banheiros, 10, 11 e 12 pisos) pode ser alugado. (este anúncio)

Alternativamente, os 2 andares superiores (11˚ e 12˚) podem ser alugados com 1 suíte, piscina particular, churrasqueira / área gourmet, ginásio, 2 decks, 2 salas de estar, 42" full HD TV inteligente, home theater com 5 alto falantes, mais 8 alto-falantes nas áreas externas e na cobertura, 3 banheiros, em 2 andares (260 m²). VEJA ANÚNCIO SEPARADO: COBERTURA COM VISTA DO FAROL BARRA 1 SUÍTE Airbnb.com/rooms/243303.

O andar inferior (10˚) pode ser alugado com 3 suítes, incluindo o suíte-master com varanda privativa, sala com 50" ultra HD TV inteligente, home theater, varanda, cozinha, 5 banheiros (220 m²). (VEJA ANÚNCIO SEPARADO: APT DE LUXO NA BARRA COM VISTA DO FAROL) Airbnb.com/rooms/243814).

Há entradas separadas dos corredores do elevador nos 10º e 11º andares, e uma porta interna que separa os pisos 10º e 11º, se os pisos superiores ou inferiores são alugados separadamente, garantindo privacidade total.

Todos os suítes com ar condicionado split. Wi-fi. Colchões de ar podem ser configuradas para hóspedes adicionais.

A localização a 200 m do Farol é perfeita para desfrutar do carnaval ou do réveillon, com uma visão irrestrita dos trios Elétricos durante o Carnaval.

As praias, restaurantes e clubes de Barra estão pertinhos, e Pelourinho e Rio Vermelho são 10-15 minutos de ônibus ou táxi.

Acesso dos hóspedes

Os 10º, 11º e 12º andares inteiros. Inclui a piscina particular, churrasqueira, ginásio, cascada, varandas e terraços. Redes na varanda dos 10º e 12º andares. Home theaters nos 10º e 11º andares, com alto-falantes externos nos 11º e 12º andares.

Interação com os hóspedes

Quando estou em Salvador, oriento os hóspedes para o apartamento e o bairro. Gosto de oferecer uma bebida de boas-vindas e fazer algumas recomendações sobre a cidade. Quando não estou em Salvador, o gerente do apartamento orienta os hóspedes e está disponível por telefone. Eu tento de estar disponível por telefone ou e-mail para responder as perguntas também.





elevador, wifi, tv a cabo, acessível de cadeira de rodas

Não permite animais de estimação

O check-in é a qualquer momento depois das 15:00

Checkout às 11:00







Otávio, que escreveu em maio de 2017: Foi o melhor apartamento alugado pelo Airbnb que me hospedei. Incrivelmente belo. Aconchegante. Tudo funcionando perfeitamente. Sem defeitos. Um sonho.

de um sábado a uma segunda-feira de fevereiro, pra 12 pessoas fica 1.371 de diária





4ª

A casa de seus sonhos - Ilha do Boipeba



6 hóspedes, 3 quartos, 5 camas, 3 banheiros

A casa de seus sonhos! A única situada na Praia de Bainema, que possui 2 km de uma praia paradisíaca, com águas transparentes, quentes e que abrigam as mais belas piscinas naturais da ilha de Boipeba.

3 suítes com vista para o mar, onde se acomodam confortavelmente 6-8 pessoas.

A casa está equipada com os mais variados equipamentos

O preço inclui um caseiro

Um paraíso para famílias com crianças, que podem desfrutar do mar calmo, quente e tranquilo

Experiência relaxante !

O espaço

RESUMO: A casa dos seus sonhos !!!! Localizado na praia de Bainema, que é um paraíso de praia de 2 km com água limpa, quente e acolhedor para as mais belas piscinas naturais da ilha de Boipeba. 3 suites com vista para o mar, onde você pode acomodar confortavelmente 6 a 8 pessoas. A casa está equipada com vários equipamentos para atividades esportivas náuticas, caiaques, pranchas de surf, paddle standup, máscaras de mergulho, equipamentos de pesca, redes de voleibol, slakline, racquetball .... O preço inclui uma equipe doméstica que faz compras diariamente na aldeia e serve como guia local e cozinhe 4 horas por dia (das 08:00 às 12:00), limpeza de casa. Internet e outros equipamentos Boipeba Adventures incluídos e disponíveis para uso na base da empresa (a 100 metros da casa). Um paraíso para famílias com crianças, que podem desfrutar do mar calmo, acolhedor e descontraído. A experiência gastronômica é um capítulo separado, onde os frutos do mar podem ser comprados diretamente dos pescadores, recém cozidos e preparados de acordo com seu gosto !!! Cozinhe disponível a partir de 100Rs / dia Experiência relaxante garantida! Apreciar... DESCRIÇÃO: A página wordpress: Bainema Grupo fcbk: Boipeba Beach Casa para alugar Página de fcbk: Boipeba Adventures TÉRREO: Sala de estar interior e exterior, 2 sofás podem se transformar em camas para 2 pessoas. Sala de jantar e cozinha PRIMEIRO ANDAR: 3 suites com vista para o mar no andar de cima que tem 6 pessoas, todas com varandas equipadas com cadeiras e redes mecânicas. QUIOSQUE: Grande mesa de jantar e churrasco 3 espreguiçadeiras para siestas e assistir as estrelas. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO PESSOAL: Henry é o gerente da casa e pode organizar sua chegada e estadia. Georgeney está em casa, cuida da área ao ar livre e guia local ao longo do ano. Fátima será sua empregada e cozinhará por 4 horas por dia, exceto domingos e feriados. ACESSO: Deixando Salvador, você pode pegar uma balsa para a boa ordem ou uma barcaça para Mar Grande, tanto na Ilha de Itaparica e depois em um táxi para Valência, onde você pega um barco para Boipeba (ingressos em (URL HIDDEN) o melhor para reservar um Pouco antes). Georgeney irá encontrá-lo na chegada de uma lancha na vila de Boipeba e organizar a bagagem e guiá-lo para a casa da praia ou outro barco (durante o dia) ou com um trator-táxi. Isto será seu se você quiser desfrutar da tranquilidade mágica da praia selvagem! Alternativamente, a estação também pode providenciar voar Addey ((URL HIDDEN) em 20 minutos do Aeroporto de Salvador até a vila de Boipeba e de lá encontrar Georgeney para voltar para casa. Um pouco mais caro, mas vale o tempo economizado. A opção de barco privado para valencia -> transferência de Bainema, podemos reservar para você. SUPRIMENTOS Na ilha, a maioria dos estabelecimentos só recebe pagamento em dinheiro, por isso é importante sempre fazer uma reserva em dinheiro. Comprar comida pode ser feito nas aldeias de Boipeba Morere ou à chegada. A ilha agora tem máquinas de débito nos mercados. Daily Georgeney vai a aldeia da bicicleta para comprar comida e bebidas. Na casa há um sistema de energia solar que alimenta a iluminação e as cargas dos equipamentos, como laptops e telefones celulares. Existem geradores para uso de equipamentos como freezers, com custo adicional de 50,00 / dia. O resfriamento de alimentos e bebidas é feito em refrigeradores com gelo, com custo adicional de 20,00 por dia. SERVIÇOS DE EXTRAS: Opcionalmente, você pode contratar a empresa Boipeba Adventures, serviço de alimentação, lições de paddle, slakline, pesca, passeios de barco, planasub, banana entre outros.

translated by Google

RESUMO:

A casa de seus sonhos!!!! A única situada na Praia de Bainema, que possui 2 km de uma praia paradisíaca, com águas transparentes, quentes e que abrigam as mais belas piscinas naturais da ilha de Boipeba.

3 suítes com vista para o mar, onde se acomodam confortavelmente 6 a 8 pessoas.

A casa está equipada com os mais variados equipamentos para atividade esportivas náuticas, caiaques, pranchas de surf, standup paddle, mascaras de mergulho, equipamentos de pesca esportiva, redes de voley, slakline, frescobol….

O preço inclui um caseiro que faz compras diariamente na vila e atua como guia local, limpeza da casa.

Uma cozinheira 4 horas por dia ( das 08:00 às 12:00) desde 100Rs/dia

Internet e demais equipamentos da Boipeba Adventures inclusos e disponíveis para uso na base da empresa a 100 metros da casa.

Um paraíso para famílias com crianças, que podem desfrutar do mar calmo, quente e tranquilo.

A experiência gastronômica é um capítulo à parte, onde os frutos do mar podem ser comprados diretamente dos pescadores, fresquinhos e preparados de acordo com seu paladar!!!

Experiência relaxante garantido! Apreciar...



DESCRIPCION:

A página wordpress: Bainema

grupo fcbk: Boipeba Beach House for Rent

fan page: Boipeba Adventures

TÉRREO:

sala de estar interior e exterior, 2 sofás podem se transformar em camas para 2 pessoas.

Sala de jantar e cozinha

PRIMEIRO ANDAR:

3 suítes com vista para o mar no andar superior que comporta 6 pessoas, todas com varandas equipadas com cadeiras e redes de balanço.

QUIOSQUE:

Grande mesa de jantar e churrasqueira

3 redes para siestas e observar as estrelas.

STAFF LIMPEZA, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA:

Henrique é o gerente da casa e poderá organizar sua chegada e estadia.

Jorgeney é o caseiro, cuida da área externa e guia local durante todo o ano.

Fátima será sua faxineira e cozinheira durante 4 horas diárias, com exceção de domingos e feriados.

ACESSO:

Saindo de Salvador você pode apanhar um ferry para Bom despacho ou uma barca para Mar Grande, ambos na ilha de itaparica e em seguida, um táxi para Valença, onde você pegar uma lancha para Boipeba ( tickets em (URL HIDDEN) melhor reservar um pouco de antecedência).

Georgeney irá encontrá-lo na chegada lancha na vila de Boipeba e organizar bagagem pegar e orientá-lo para a casa de praia ou com outra lancha (se durante o dia) ou com um trator-táxi.

Essa será sua se você quiser desfrutar da tranquilidade mágica praia selvagem!

Como alternativa, na estação você também pode providenciar para voar Addey ((URL HIDDEN) em 20 min do Aeroporto de Salvador para a vila de Boipeba e de lá encontrar Georgenney para vir para a casa. Um pouco mais caro, mas vale a pena o tempo economizado.

Ha opção de lancha privada para o translado valença x bainema, que podemos reservar para voçê.

SUPRIMENTOS:

Na ilha, a maioria dos estabelecimentos só recebe pagamento em dinheiro, então é importante levar sempre uma reserva in cash.

A compra de alimentos pode ser feita nas vilas de Boipeba ou em Moreré na sua chegada. A ilha já dispõe de maquinas de débito nos mercados.

Diariamente Jorgeney vai à vila de moto para comprar alimentos e bebidas.

Na casa existe sistema de energia solar que alimenta a iluminação e para carregamentos de aparelhos como notebooks e celulares. Existem geradores para uso de equipamentos como freezer, com custo adicional de 50,00/dia.

O resfriamento de alimentos e bebidas é feito em coolers com gelo, com custo adicional de 20,00/dia.

SERVIÇOS EXTRAS:

Como opção, voçê pode contratar da empresa Boipeba Adventures, serviços de alimentação, aulas de stand up paddle, slakline, pesca esportiva, passeios de lancha, planasub, banana boat entre outros.

permitido animais e fumar. A casa já tem cachorros que moram lá.

Pedro comentou em agosto de 2017: Casa maravilhosa, pessoas maravilhosas, praia maravilhosa! Não há nada pra botar defeito! Ficamos apenas 1 fim de semana, mas o plano é retornar pra ficar mais tempo, pois tem muuuuita coisa pra aproveitar no local. A casa, apesar de afastada da vila de Moreré, não deixa faltar nada! Tem estrutura básica, oferece energia solar, água encanada de poço, uma beleza descomunal numa localização super favorável pra quem busca paz e tranquilidade. Henrique e Jorgeney são pessoas ótimas e de muito boa energia. Não só tivemos boa relação com eles, mas também fizemos amizades. Recomendo fazer a reserva com antecedência e se organizar na chegada até a casa, pois, essa é a parte mais difícil da viagem.

de um sabado a uma segunda ainda em janeiro, para 6 pessoas, sai mil reais por dia.





5ª O aconchego da natureza! (Trancoso)

8 hóspedes, 4 quartos (três com cama queen, sendo dois com 1 cama de solteiro cada e um dele só com a queen; um quarto com king e solteiro), 4 banheiros

Casa recém-reformada,ampliação área externa.

45 min do Aeroporto internacional de Porto Seguro.

3 Km Quadrado ,600 m praia

Propriedade maravilhosa na falésia com vista exuberante para uma das praias mais exclusivas da região.

Condomínio rústico , ruas de terra e natureza por todos os lados!

O espaço

Espaço para quem quer relaxar em meio a natureza .estradas de terra que podem ficar mais difíceis de trafegar na época de chuvas .A Praia de Itapororoca está localizada a cerca de 4 quilômetros do sul da vila de Trancoso Sua paisagem possui arrecifes, que na maré baixa formam piscinas naturais de águas quentes, onde pode-se admirar muitas espécies de peixes multicoloridos, ideal para mergulho. Nesta praia encontram-se também condomínios luxuosos com casas espetaculares!

Acesso dos hóspedes

Para garantir a chegada tranquilamente é necessário contatar a Nice por whats up com UMA SEMANA de antecedência para combinar entrega de chaves e ida a casa .

Os Hóspedes podem acessar todos os cômodos da casa .

É necessário respeitar os horários de check in e check out .

Esta incluído na diária a ida da Funcionária na casa duas vezes por semana para uma arrumação SIMPLES.(tempo de permanência na casa :3 horas)

Ela é Cozinheira de forno e fogão mas os acertos de diárias são feitos diretamente com ela .

Valor da diária de 150 a 180 reais dependendo do número de pessoas e do serviço a ser prestado.

É proibido mudar os móveis de ambiente ou de lugar.

Interação com os hóspedes

Estarei disponível 24 horas por telefone ou email e a Nice que esta em trancoso esta disponível para qualquer questão e esclarecimentos.

Outras observações

Casa decorada no melhor estilo de Trancoso. Cercada pela natureza e com uma linda piscina em meio ao verde, torna-se o lugar perfeito para suas férias. Decoração alegre e colorida, repleta de objetos da região.A propriedade abriga 3 suítes , todas com ar condicionado e proteção anti mosquito.

tem wifi e estacionamento





Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

O horário estabelecido para check-in é entre 16:00 - 20:00.

Checkout às 12:00

Daniel em dezembro de 2017: A casa é maravilhosa, inexplicavelmente incrível. Local e casa incríveis vamos voltar muitas vezes. A nice é gentilíssima super atenciosa.

Uma semana em março pra 8 pessoas sai por R$ 1.600 a diária

6ª Paz e conforto em Arraial D'Ajuda

4 hóspedes, 2 quartos, 2 camas, 1 banheiro



Linda e charmosa casa de praia localizada em região super privilegiada da vila, perto do burburinho e, ao mesmo tempo, muito tranquila, reservada e silenciosa. Ideal para descansar com família e para viagem romântica de casais. Situada a 5 minutos de caminhada até a praia e o centrinho comercial (Rua do Mucugê).

O espaço

Sala, cozinha e decks foram pensados de maneira integrada para proporcionar uma vista ampla, boa circulação de ar e entrada de luz, além de favorecer o convívio. Pé direito alto em todos os ambientes proporcionam amplitude e sensação térmica agradável.

Nos decks, há redes e espreguiçadeiras para os momentos de descanso e relaxamento.

Outras observações

Em regra, a hospedagem somente está permitida para adultos e crianças a partir de 12 anos. Haverá possibilidade de flexibilização a ser avaliada caso a caso no contato prévio por meio do chat.

A casa acomoda 4 hóspedes. Não há colchões extras disponíveis.

São disponibilizadas roupas de cama e banho, exceto toalhas de praia. A troca do enxoval é realizada uma vez por semana.

Em geral, os horários de checkin e checkout são bem flexíveis, combinados caso a caso, conforme a conveniência e a disponibilidade para melhor atendimento das necessidades do hóspede. Portanto, caso já tenha itinerário confirmado, por gentileza, avise sobre os horários de checkin e checkout pretendidos. Na alta temporada, o horário de checkin é 15h00 e o checkout às 10h00.

Tem tv, estacionamento, toalhas, lençois, sabonete e papel higienico

Proibido fumar

Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

Não é seguro ou adequado para crianças de 0 a 12 anos

Rosângela, em dezembro de 2017, escreveu: A casa é um charme! Arejada,pertinho do centro . O atendimento foi ótimo!! O jardim e o meio ao redor com meio verde e pássaros ! Foi tudo tranquilo.



De um sabado a uma segnuda-feira em fevereiro pra quatro pessoas R$ 500/dia.





7ª Large family house, in tranquil walled gardens.

10 hóspedes, 4 quartos (um com cama king e de solteiro, um com cama queen e duas de solteiro, um com cama de casal e uma de soltieo e outro com duas de solteiro), 8 camas, 4 banheiros e meio



This spacious and comfortable house is set in a relaxing, and secure, walled garden, with many tropical plants and trees, and a delightful swimming pool with decking.

O espaço

Pergunte sobre os nossos descontos para grupos menores e casais.

translated by Google

Please ask about our discounts for smaller groups, and couples.

Acesso dos hóspedes

A casa tem 300 metros quadrados de construção, com 4 quartos ensuite, todos com ar condicionado, 2 varandas, áreas de jantar interiores e exteriores, uma área de estar, com TV e cabo. A grande cozinha está totalmente equipada, e há um churrasco portátil simples fora. Existe um serviço de limpeza básico incluído.

translated by Google

The house has 300 square metros of construction, with 4 ensuite bedrooms, all with air-conditioning, 2 balconies, indoor and outdoor dining areas, a lounge area, with tv and cable.

The large kitchen is fully equipped, and there is a simple portable barbecue outside.

There is a basic cleaning service included.

Interação com os hóspedes

Although, obviously, the house is your own private sanctuary to relax in while you are there. We live close by, and are available, should you need us. Nosso objetivo é simples; para dar acomodação de alta qualidade, a um preço muito competitivo. Nossas camas e roupa de cama, são de excelente qualidade, e nós garantimos que a casa vai ser super limpo e fresco quando você chegar. Nós temos uma grande satisfação de ver povos rostos quando eles chegam. Todos eles dizem que é melhor do que eles pensavam que ia ser; (provavelmente por causa do preço em comparação com outras casas similares em Trancoso).

translated by Google

Although, obviously, the house is your own private sanctuary to relax in while you are there. We live close by, and are available, should you need us.

Nosso objetivo é simples; para dar acomodação de alta qualidade, a um preço muito competitivo.

Nossas camas e roupa de cama, são de excelente qualidade, e nós garantimos que a casa vai ser super limpo e fresco quando você chegar.

Nós temos uma grande satisfação de ver povos rostos quando eles chegam.

Todos eles dizem que é melhor do que eles pensavam que ia ser; (provavelmente por causa do preço em comparação com outras casas similares em Trancoso).

Tem wifi e estacionamento.

Proibido fumar

Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

O check-in é a qualquer momento depois das 11:00

Checkout às 12:00

Camila em novembro de 2017: Casa muito boa, limpa, lençóis e toalhas de banhos sempre trocadas e cheirosas!! Tivemos uma semana muito agradável!! Super recomendo!!!

Periodo de cinco dias em fevereiro (inclunido fds) pra 10 pessoas fica por 930 o dia

8ª Glass house with an incredivel view em Boipeba

13 hóspedes, 6 quartos (todos com redes e camas king ou queen size), 7 camas, 7 banheiros privados

We have 2 kind of suites:

Superior Suites: 25 square meters, queen size bed, mosquito net,fan and WI-FI. Deluxe Suites are bigger and with the same things plus a bath for 2 people on the veranda,

Modern luxurious environment, complete with marble details and unique design aesthetics.

Each room has at least one wall made of glass, offering a breath taking view, and a big veranda, tailor-made for that "floating-in-the-sky" feeling.

There is always a breeze. No air conditioned.

O espaço

O Céu de Boipeba está localizado no topo de uma pequena colina e oferece uma incrível vista da Baía de (URL HIDDEN) apenas 5 minutos a pé da aldeia e da praia da Boca da Barra, e a 10 minutos a pé das praias de Tassimirrim e Cueira, você vai descobrir trilhas únicas, que a maioria das pessoas que visitam a ilha nunca vai ver

translated by Google

O Céu de Boipeba is located on the top of a small hill and offers an incredible view of of Tinhare´s Bay . With only a 5 minute walk to the village and Boca da Barra beach, and a 10 minute walk to the beaches of Tassimirrim and Cueira, you are going to discover unique trails, that most people visiting the island will never see

Acesso dos hóspedes

Você tem direito de usar a área da sala de estar e varanda. Mas tenho certeza que você ficará em seu quarto quase todo o tempo: D

translated by Google

You have right to use the living room área and varanda. But I am sure you will stay in your room almost all the time :D

Interação com os hóspedes

Eu estou vivendo aqui e trabalhando assim que depende de você.

translated by Google

I am living here and working so it depends of you.

Outras observações

Para chegar aqui é um pouco difícil, estamos no topo de uma colina, então você terá que chegar até 300 metros para chegar à pousada. Mas isso vale a pena !!! Acredite em mim!!

translated by Google

To come up here is a little hard, we are on the top of a hill, so you will have to come up 300 metres to get to the pousada. But it worths it!!! Believe me!!

tem wifi, maquina de lavar roupas, café da manhã e aquecimento central



O horário estabelecido para check-in é entre 13:00 - 21:00.

Checkout às 12:00

Stefano em setembro de 2014 escreveu: Foi muito boa a estadia no Céu. Todas as pessoas q trabalham la são super atenciosas e prestativas. A casa tem uma vista linda. É uns 20 minutos andando pra praia, mas não deixa de ser uma caminhada gostosa no meio do mato, passando por umas pequenas dunas, para eu que moro em são Paulo achei demais. O cafe da manha da pousada/casa nossa, é muito bom e com todas comidas na mesa variedades de sucos tropicais, crepe, geleias.

De um sábado a uma segunda-feira, ainda em janeiro, para 13 pessoas, fica 2.805 por dia.





9ª Charming ocean view house in Island em Morro de São Paulo

6 hóspedes, 3 quartos (dois de casal, um de solteiro e um sofá-cama na sala), 3 camas, 2 banheiros



Rustic tropical house at Porto de Cima Beach in Morro de Sao Paulo. Located just 5 minutes from the center of the village and surrounded by green forest.

The monkeys come often to eat bananas from our hands. From all rooms you can see the ocean, even when your take a shower or cook. It sides north west and you see a spectacular sunset almost every day.

Wifi e pode fumar



Não permite animais de estimação

Não são permitidas festas ou eventos

O check-in é a qualquer momento depois das 14:00

Checkout às 12:00



Jessica, em dezembro de 2015: Leandro estava sempre à disposição, respondendo prontamente nossas mensagens. Passamos férias maravilhosas nessa linda casa! Pertinho do mar, uma vista magnifica e muito conforto. Casa muito bem decorada e aconchegante.

Uma semana em janeiro para seis pessoas sai por R$ 984 por dia