Caso Marielle é lamentável, mas não muda a pauta do Congresso, diz Eunício

Ele afirmou que a principal pauta atualmente é a questão da segurança, mas não pretende colocar em votação propostas de aumento de pena sem justificativas consistentes

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou que a execução da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, não deve alterar a pauta da segurança pública no Congresso. "É um caso lamentável, mas não muda a pauta do ponto de vista do que já tínhamos determinado", disse.



Eunício Oliveira considera que o Senado possui preocupação com o tema desde o ano passado e que o caso Marielle é um "símbolo da violência". "O caso Marielle é uma perversidade, mas lamentavelmente acontece todos os dias no Brasil. Todos nós fomos vítimas, seja por um parente, um amigo que foi assaltado, assassinado, foi envolvido ou captado pelo tráfico de drogas. Essa pauta é uma pauta de todos os brasileiros."



Ele voltou a afirmar que a principal pauta atualmente é a questão da segurança, mas disse que não vai colocar em votação propostas de aumento de pena sem justificativas consistentes. "Temos que selecionar", defendeu. Oliveira disse ainda que não vai pautar projetos que defendam interesses de corporações.



Entre as prioridades, o presidente do Senado deve dar urgência para o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), atualmente em análise na Câmara. "Há compromisso do presidente da Câmara de votar o mais rapidamente o Susp", comentou.