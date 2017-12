Após final da temporada passada, equipes se enfrentam pela primeira vez nesta segunda (25), às 17h

A rodada de Natal da NBA sempre é especial e traz grande jogos. E pela segunda vez consecutiva, terá o confronto que representa a maior rivalidade da última década na liga americana de basquete.



Finalistas das últimas três temporadas, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors se reencontram nesta segunda (25), às 17h (com transmissão da ESPN), em Oakland, após decidirem o título de 2016/17. Naquela ocasião, o Warriors se deu melhor, vencendo a série por 4x1 e levando seu segundo título em três decisões consecutivas - um recorde na liga - contra os rivais de Cleveland. Em 2015/16, o Cavs ficou com o título, o primeiro da história da franquia.



Com jogos cheios de contatos físicos fortes, a rivalidade em quadra só fez crescer com tantos embates em decisões. Desta vez, o Cavs trará mais novidades que o Warriors. Buscando se fortalecer, o time de Cleveland trouxe os armadores Dwyane Wade e Derrick Rose, além de Isaiah Thomas, envolvido na negociação que levou Kyrie Irving para o Boston Celtics. No entanto, apenas Wade estará em quadra hoje, já que Rose e Thomas se recuperam de lesões. Além deles, os alas-armadores J.R. Smith e Iman Shumpert também estão machucados. Como novidades no duelo, além de Wade, o Cavs tem os alas Jeff Green e Jae Crowder.



Mas a estrela segue sendo LeBron James. Mesmo prestes a completar 33 anos, o ala vem tendo uma temporada espetacular. Pra se ter uma ideia, ele melhorou em todos os fundamentos, exceto rebotes, em relação à temporada passada, com médias de 28,4 pontos, 8,2 rebotes e 9,2 assistências, sendo esta última a maior de sua carreira.



No entanto, do lado do Warriors, os desfalques são maiores. De cara, o time não terá um de seus cestinhas na temporada, o armador Stephen Curry, com uma lesão no tornozelo. Draymond Green, melhor jogador defensivo na última temporada, machucou o cotovelo na derrota de sábado para o Denver Nuggets, por 96x81, que encerrou uma sequência de 11 triunfos seguidos da equipe, e é dúvida. Outro titular, o pivô Zaza Pachulia, também está lesionado, assim como o armador Shaun Livingston, reserva imediato de Curry.



Com isso, novos nomes no elenco do Warriors, como o calouro Jordan Bell, o ala-armador Nick Young e o ala Omri Casspi vêm tendo mais espaço. Todos comandados por Kevin Durant, melhor jogador das últimas finais, com média de 26,3 pontos por jogo, a mesma de Curry.



Na temporada, o Cavs, após um início complicado, é o 3º da Conferência Leste, com 24 vitórias e 9 derrotas, ainda que com três jogos a menos que o líder Celtics. O Toronto Raptors é o 2º. No Oeste, o Warriors, com 26 vitórias e 7 derrotas, é o 2º, atrás do Houston Rockets, que possui 25 triunfos e 6 reveses.