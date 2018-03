CBF define datas de Vitória x Internacional pela Copa do Brasil

Rubro-negro enfrenta o time gaúcho na quarta fase da competição

A CBF divulgou a tabela detalhada da quarta fase da Copa do Brasil e, com isso, o Vitória já sabe as datas em que enfrentará o Internacional.

O jogo de ida será no dia 11 de abril, uma quarta-feira, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O de volta, no dia 19, uma quinta-feira, às 19h15, no Barradão. Entre eles, o Leão estreará na Série A no dia 14 de abril, contra o Flamengo, no Barradão.

Vale lembrar que o gol fora de casa não é mais critério de desempate. Portanto, se houver empate no placar após as duas partidas, a decisão irá para os pênaltis.

A quarta fase da Copa do Brasil começa no dia 4 de abril, com Atlético-MG x Ferroviário e Atlético-PR x São Paulo. No dia 11, além de Vitória x Inter, haverá Avaí x Goiás e Ponte Preta x Náutico. Os outros jogos da volta serão realizados nos dias 18 e 19.

Os cinco classificados para as oitavas de final se juntarão aos clubes brasileiros que classificaram para a Libertadores (Grêmio, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos e Chapecoense) e aos campeões de 2017 da Copa do Nordeste (Bahia), Copa Verde (Luverdense) e Brasileiro Série B (América-MG).