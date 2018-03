CBF detalha tabela da Série A e 'antecipa' estreia do Vitória

Leão estreará no dia 14 de abril, um sábado; Bahia joga no dia 15, domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira (16) a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A partida inaugural da competição será Cruzeiro x Grêmio, marcada para o dia 14 de abril, um sábado, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mais dois jogos estão marcados para o dia de abertura, incluindo a estreia do Vitória.



Além do confronto entre o atual campeão da Copa do Brasil e o atual vencedor da Copa Libertadores, o dia 14 de abril terá Vitória x Flamengo, no Barradão, às 19h, e Santos x Ceará, no Pacaembu, em São Paulo, às 21h.



No domingo, dia 15 de abril, é a vez do Bahia estrear contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Serão cinco jogos nesse dia, entre os quais o do atual campeão Corinthians, que enfrentará o Fluminense, às 16h, no Itaquerão, na reedição da partida que deu o título de 2017 ao time do técnico Fábio Carille. O duelo também fará parte da cerimônia oficial de abertura organizada pela CBF.



Duas partidas ficaram para a segunda-feira, dia 16 de abril: Botafogo x Palmeiras, no Engenhão; e São Paulo x Paraná, no Morumbi. Ambos com início às 20h.



Para acessar a tabela detalhada até a 12ª rodada clique aqui. O Ba-Vi do primeiro turno será na 14ª rodada, que ainda não foi detalhada. A tabela com todas as 38 rodadas (não detalhada) está acessível aqui. O campeonato terminará no dia 2 de dezembro.



Confira a primeira rodada detalhada do Brasileirão:



14/4 (sábado)



16h - Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão

19h - Vitória x Flamengo, no Barradão

21h - Santos x Ceará, no Pacaembu



15/4 (domingo)



11h - América-MG x Sport, no Independência

16h - Vasco x Atlético-MG, em São Januário

16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio

16h - Corinthians x Fluminense, no Itaquerão

19h - Atlético-PR x Chapecoense, na Arena da Baixada



16/4 (segunda-feira)



20h - Botafogo x Palmeiras, no Engenhão

20h - São Paulo x Paraná, no Morumbi