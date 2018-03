CDL realiza sorteio de prêmios da Liquida Salvador 2018 nesta sexta (16) 

Serão sorteados um Toyota Corola GLi; quatro automóveis Renault Kwid; cinco motocicletas; e dez Smart TVs

A CDL Salvador realiza nesta sexta-feira (16), às 11h, o sorteio de prêmios da 20ª edição da Liquida Salvador. A ação acontece na sede da instituição, na Rua Carlos Gomes, nº 1063, Aflitos. Em edição comemorativa de 20 anos, a Liquida Salvador vai sortear 20 prêmios: um Toyota Corola GLi; quatro automóveis Renault Kwid; cinco motocicletas; e dez Smart TVs.

Os proprietários das lojas participantes concorrem a uma viagem internacional para Lisboa, Portugal, com acompanhante. Os vendedores também concorrem a prêmios: cinco cartões pré-pagos de R$ 1 mil (cada).

Para concorrer aos prêmios, o consumidor teve direito a um cupom para cada R$ 50 em compras feitas por qualquer meio de pagamento, durante a campanha. Para compras feitas com cartões de crédito da bandeira Mastercard, as chances foram dobradas, com dois cupons para cada R$ 50 em compras. Para os pagamentos feitos com cartões Mastercard em máquinas da Rede, o consumidor recebeu o triplo de cupons para esse mesmo valor.

A 20ª edição da Liquida Salvador ocorreu entre os dias 1º e 11 de março em mais de 5,5 mil pontos de venda em Salvador e Região Metropolitana.