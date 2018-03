Celebrar e renovar  os desafios da gestão

Por Cláudio Cunha*

É tempo de celebrar. Hoje à noite, nós da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia vamos nos reunir para receber, na frente dos associados, líderes políticos, autoridades públicas, amigos e imprensa, a estimada responsabilidade de gerir a Ademi-BA pelos próximos dois anos.

O evento vai marcar uma nova fase e consolidar o nosso propósito de avançar com ações importantes para o mercado.

Estamos vivendo um período importante: de otimismo por causa do aquecimento econômico no setor imobiliário. Tivemos, entre outros indicadores no início do ano, a retomada do crédito com a redução da taxa de juros, o que significa prestações menores para os financiamentos e maior poder de compra pelo consumidor. São pequenos passos, mas que merecem ser destacados para estimular a confiança na economia.

Seguindo esse fluxo, trago como novidade para os próximos dias a realização da Semana do M², que é mais um marco no cronograma de eventos da associação. Realizado inteiramente através de uma plataforma digital, o evento oferece ofertas e condições especiais para o consumidor adquirir a casa própria.

Além de fomentar a movimentação econômica, vamos pautar a nossa gestão e a nova diretoria para exercitar o quesito educação. Vamos fortalecer as parcerias com instituições de ensino, que sempre apresentam o que há de mais inovador e aplicável para o nosso segmento. Exemplo disso, é o Prêmio Ademi-BA, que nesta edição conta com a categoria de Inovação Acadêmica, projetando para o mundo talentos das áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil.

A criação e realização de mais eventos com esses portes são metas da nova gestão, garantindo a discussão de temas de alta relevância para o mercado, possibilitando que as construtoras se mobilizem e fiquem atentas às novas demandas de um mercado cada vez mais exigente.

Outro pilar que vem se fortalecendo no trabalho da associação é o da responsabilidade social. Através de importantes parcerias realizadas durante o ano, conseguimos melhorar a estrutura de instituições solidárias como a Fundação Lar Harmonia, além de apoiar projetos como o Bahia Revoluções Criativas.

A partir deste ano, pretendemos contribuir, junto aos associados, para melhorar outras instituições filantrópicas.

No âmbito da sustentabilidade, estamos conseguindo avançar na conscientização das construtoras e empreiteiras sobre o tema e atendendo uma demanda urgente de preservação do meio ambiente. Iniciativas de reciclagem de material de construção e uso de energias renováveis e de reaproveitamento de água são compromissos que estão sendo reforçados pela nova diretoria.

Pretendemos também levar os trabalhos da associação para o interior da Bahia, integrando o mercado, os líderes políticos e empresariais, fortalecendo cada vez mais a nossa atuação.

Por fim, endosso que essa gestão terá o compromisso de permanecer focada em entender as mudanças da nossa sociedade, que se apresenta cada vez mais exigente e moderna.

Vamos em frente!

* Presidente da Ademi-Ba