Centenário terá faixa exclusiva de ônibus e táxis fiscalizada por radar no Carnaval

Objetivo é levar foliões mais rapidamente ao circuito Barra-Ondina

Uma faixa exclusiva de ônibus e táxis, fiscalizada por radar, na Avenida Centenário, será implantada durante o Carnaval. O objetivo da medida, implantada pela Transalvador e a Secretaria de Mobilidade (Semob), é levar os foliões mais rapidamente ao circuito Barra-Ondina. Mototaxistas credenciados também terão o benefício, em faixa própria monitorada por agentes de trânsito. Foliões poderão ainda usar o serviço Expresso Carnaval, de linhas de ônibus que levam a todos circuitos sem parada, com saídas a cada 15 minutos dos shoppings Salvador e Salvador Norte.



De acordo com Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador, esses são serviços especialmente preparados para os foliões que preferirem curtir o Carnaval sem carro. “Queremos estimular o uso do transporte público e reduzir a possibilidade de acidentes - causados pelo excesso consumo de bebida alcoólica - e, além disso, melhorar a mobilidade no entorno da festa”, explicou.



A faixa exclusiva para ônibus e táxis funcionará à esquerda da Av. Centenário, com acesso fiscalizado por radar, das 13h às 4h, entre quinta-feira (08) e quarta-feira de Cinzas (14), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao primeiro retorno após a comunidade do Calabar. A faixa para mototáxis credenciados vai do retorno do Calabar à Rua Deocleciano Barreto, com desvio para a via marginal à Centenário. O acesso de veículos não autorizados é infração gravíssima, penalizada com sete pontos na carteira e multa de R$293,47. Já a área preferencial para ônibus da Av. Anita Garibaldi será na faixa da direita, entre a Rua Professor Edgard Mata e a interseção com a Avenida Adhemar de Barros.



Expresso Carnaval - Cada bilhete do Expresso Carnaval 2018 custa R$ 25, sendo R$5 do cartão, que pode ser recarregado e utilizado por uma família inteira. A partir da segunda viagem, o trecho ida e volta passa a custar R$20, com estacionamento incluído. O bilhete já está disponível nos postos de venda instalados no Salvador Shopping (Piso L2) e no Salvador Norte (Piso L2). Os usuários poderão deixar os veículos estacionados nos shoppings, enquanto seguem para os circuitos oficiais.

A medida mantém o automóvel em segurança e, consequentemente, garante uma diversão despreocupada no Carnaval para o folião. "É um serviço consagrado, com experiências bem sucedidas nos últimos anos. Esse tipo de serviço contribui para a melhoria da mobilidade na cidade e o usuário passa a ter mais conforto e segurança para curtir a festa Momesca", explica o titular da Semob, Fábio Mota.

Entre os dias 08 e 13 de fevereiro, 50 ônibus estarão à disposição da população, das 13h às 6h, com saídas a cada 15 minutos para levar e trazer as pessoas aos circuitos de forma contínua. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping com destino aos Barris (Centro), Barra e Ondina, sem paradas no percurso.Serão disponibilizadas 2 mil vagas de estacionamentos para quem utilizar o Expresso Carnaval, sendo 1,2 mil no Salvador Shopping e 800 no Salvador Norte.

"O mesmo cartão pode ser utilizado para conduzir diversas pessoas, contanto que seja realizada a recarga compatível com o número de usuários", diz Mota, lembrando que um único cartão de acesso pode ser abastecido com múltiplas cargas de R$ 10 (cada trecho, ida ou volta) e compartilhado com outros usuários. Além disso, a aquisição do cartão permite estacionamento do veículo em um dos shoppings, sem custo adicional.

Linhas Expresso Carnaval 2018:

- Salvador Shopping – Ondina: Parada em Ondina, no ISBA;

- Salvador Shopping – Barra (via Barris): Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center);

- Salvador Norte Shopping – Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center).