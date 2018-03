Centro automotivo promove 2ª edição de curso gratuito de mecânica para mulheres

Vagas para curso no dia 10 são limitadas; veja como se inscrever

Em homenagem ao Mês da Mulher, o centro automotivo BoxCarShop, localizado no Piso G1 do Salvador Shopping, realiza a segunda edição do Curso de Mecânica para Mulheres, com o tema “O empoderamento de informações relativas à mecânica automotiva”.

A atividade está marcada para o próximo sábado (10), das 8h às 13h, com acesso gratuito. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3034-9999.

O curso será ministrado pelo professor e consultor Gildson Dantas, especialista com mais de 30 anos de experiência, com formação em Engenharia Mecânica e especialização em Tecnologia Automotiva. Participam também a jornalista Patrícia Narriman e o major Luide Souza, especialista em legislação de trânsito.

Serviço

O quê: Curso de Mecânica para Mulheres

Quando: 10 de março (sábado), das 8h às 13h

Onde: Salvador Shopping (Auditório – Piso L2)

Informações: 3034-9999

Inscrições gratuitas