Centro Comunitário Mãe Carmen do Gantois será inaugurado em setembro

O Centro Comunitário Mãe Carmen do Gantois, localizado no Terreiro do Gantois, teve a ordem de serviço para início das obras assinada pelo prefeito ACM Neto na noite desta terça-feira (20), na Rua Alto do Gantois (Federação). A ação faz parte da programação comemorativa pelos 469 anos de Salvador, a serem completados no próximo dia 29.



Com investimento de R$713.261,33 e obras a serem concluídas em setembro, o equipamento será construído por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). O centro comunitário, que leva o mesmo nome da ialorixá do templo religioso, foi projetado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

“Esta noite é especial pela realização de um sonho, o do início das obras deste centro que terá integração com a comunidade e promoverá assistência aos que mais precisam. É uma perspectiva de valorização da vida. O que se faz com muito amor, nesta casa, é levar esperança para a vida das pessoas. Além disso, tem o investimento no aspecto cultural, valorizando o patrimônio existente na Bahia e que a torna diferente do resto do mundo”, afirmou o prefeito.



O Centro Comunitário Mãe Carmen do Gantois terá um salão com capacidade para 50 pessoas no primeiro andar, uma sala para cursos e um consultório médico. Também faz parte do projeto uma sala para percussão e leitura.



Serão implantados sistema elétrico, telefônico, de esgoto e águas pluviais, equipamentos de segurança contra incêndio e paisagismo. Ao todo, 70% das ações do terreiro são voltadas para a comunidade, a exemplo do treino de capoeira, distribuição de 300 cestas básicas por mês e aulas sobre a musicalidade do candomblé.



O Terreiro do Gantois é considerado área de proteção cultural e paisagística pela Prefeitura desde 1985 e tombado pelo Iphan desde 2002. O nome oficial é Ilé Íyá Omi Àse Ìyamase, mas é conhecido popularmente como Gantois.