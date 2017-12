Cerca de 3 milhões de pessoas vão acompanhar a queima de fogos de Réveillon

Os 16 pontos que vão soltar as 15 toneladas de fogos de artifício foram vistoriados neste sábado (30); Saltur garante show cheio de surpresas

A queima de fogos na virada promete! Durante 15 minutos, quem estiver na região da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde acontece o Festival Virada Salvador, e em outros bairros da orla soteropolitana vai poder acompanhar o show pirotécnico que marca a chegada de 2018.

Neste sábado (30), Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), fez vistoria da plataforma de onde os fogos serão lançados junto a Ricardo Ferreira, sócio-diretor da Elite Pirotecnia. O lançamento principal será a partir da praia da Boca do Rio, atrás da Vila de Pescadores, próximo ao local do Festival Virada Salvador.

"O geoposicionamento favoreceu não só a segurança, porque o local é isolado, mas também a visibilidade, porque não existem barreiras na região", explica o representante da empresa responsável pela queima de fogos pela quarta vez no Réveillon de Salvador.

“Este ano vamos atingir um grupo muito maior. Pelo menos de Stella Maris até o Rio Vermelho as pessoas vão conseguir enxergar a queima de fogos”, promete Isaac Edington, presidente da Saltur

Para a atração, de acordo com Ferreira, 15 toneladas de fogos brilharão no céu soteropolitano - nove só no ponto central, na Boca do Rio. “Foram 6 meses de planejamento e 60 homens trabalhando durante 12 dias só para montar o espetáculo dos fogos”, diz ele.

Novidades

Muitas novidades devem surpreender quem for curtir os fogos. “Só posso adiantar que teremos muitas cores, muito prata e dourado para trazer esperança e muitas formas no céu, como a dos crisântemos, por exemplo. Teremos uma grande surpresa no final”, afirma Ricardo.

“Nosso trabalho é medido em arrepios, e este ano vamos superar as expectativas”, diz Ricardo Ferreira.

Quem optar por iniciar 2018 na arena Daniela Mercury vai ter uma visão privilegiada do show pirotécnico “Vai ser um local estratégico. As pessoas que estiverem curtindo o show vão ter a sensação de que os fogos estão saindo de trás do palco”, explica Isaac Edington.

Show piromusical

Uma trilha sonora foi montada especialmente para embalar a queima de fogos. “Foi montado um show piromusical para acompanhar a evolução dos fogos”, conta o presidente da Saltur.

Edington afirma que cerca de 3 milhões de pessoas, população estimada de Salvador e região metropolitana, vão poder acompanhar a queima de fogos na virada do ano.

“Sem sombra de dúvida, vamos atingir toda a cidade. Mesmo quem estiver longe daqui vai poder enxergar um dos 16 pontos, assim como as pessoas que estiverem em cidades metropolitanas que ficam próximas e também na Baía de Todos os Santos”, diz Edington.

As localidades que também serão contempladas com queima de fogos são Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira e Paripe, além de Cajazeiras 10, Santo Antônio Além do Carmo e Periperi, além das ilhas de Paramana, Bom Jesus dos Passos, de Maré, de Santana.