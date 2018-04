Cerca de 600 mil contribuintes baianos ainda não declararam o Imposto de Renda

Prazo vai até o dia 30 de abril; deve declarar o IR quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017

Pelo menos 664.414 contribuintes baianos ainda não declararam o Imposto de Renda no estado. Quem ainda não acertou as contas tributárias tem até o dia 30 de abril para regularizar a situação. A expectativa é de que sejam entregues até o final do prazo cerca de 1.158.000 declarações em todo o estado.

O programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018, ano base 2017, está disponível no site da Receita.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Neste ano é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos ou mais, completados até a data de 31/12/2017.

Brasil

Em todo país 12.157.032 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração.