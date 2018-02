Cerca de 80 blocos animam foliões no último dia de carnaval no Rio

Os blocos agitam os foliões com repertório composto por marchinhas, samba e rock'n roll

Entre os 80 blocos de rua que se apresentam nesta terça-feira (13) no Rio de Janeiro, vários já desfilaram pelo menos uma vez no carnaval deste ano, como o Bloco das Carmelitas, o da Inválidos, e a Banda de Ipanema. Outros, como o tradicional Empurra que Pega e Orquestra Voadora, se apresentam pela primeira vez no Carnaval 2018.

Um dos destaques da programação a Orquestra Voadora é, na verdade, uma banda formada no Rio em 2008 e tem entre seus integrantes músicos que se apresentavam em diversos blocos carnavalescos do Rio de Janeiro. Decididos a inovar no repertório, passaram a misturar as tradicionais marchinhas com sambas, rock'n roll, trilhas sonoras de filmes e desenhos animados e música pop em geral.

O bloco desfila desde 2008, sempre no Aterro do Flamengo, encerrando a sua apresentação no jardim do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Com o sucesso dos desfiles, a banda passou a se apresentar também fora do período de carnaval, até mesmo em outras cidades do Brasil e no exterior.