Cesare Battisti vira réu por falsidade ideológica

Ex-ativista italiano, exilado no Brasil, teve que entregar o passaporte às autoridades; medidas cautelares serão aplicadas

O ex-ativista de esquerda, Cesare Battisti, que já responde um processo na Justiça sobre evasão de divisas, tornou-se réu por falsidade ideológica. Battisti é acusado de terrorismo na Itália e está exilado no Brasil.

De acordo com informações do G1, Battisti teve que entregar o passaporte às autoridades e deverá, com a esposa, obedecer a medidas cautelares. Ainda conformo o portal de notícia, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) informou que Battisti fez inserir em documento público uma declaração falsa, com o objetivo de alterar documentos judiciais. A denúncia refere-se a informações declaradas em cartório na ocasião do casamento dele com uma brasileira, em junho de 2015, em Cananéia, no litoral paulista.

O italiano mentiu à Justiça brasileira ao informar que morava em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, enquanto residia em Cananéia. Para a Promotoria, a esposa dele também mentiu, pois disse que morava em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

O juiz Sérgio Castresi de Souza Castro, da Comarca de Cananéia, aceitou a denúncia da Promotoria por falsidade ideológica e tornou o casal réu. Ambos têm até a próxima sexta-feira (20) para apresentar a defesa e a justificativa que explique o motivo de informar endereços distintos ao cartório da cidade.