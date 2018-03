Chama a garotada: com desfalques, Mancini recorre à base do Leão

Técnico deve usar garotos nos jogos por Nordestão e Copa do Brasil

Quando a dificuldade aperta, tem sempre alguém na torcida que diga: “dá uma chance aos meninos da base!”. Pois bem, a situação de fato apertou para o Vitória, e o técnico Vagner Mancini não terá outra opção senão escalar pratas-da-casa nos duelos decisivos pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Solução mais que adequada para o treinador, já que 37% do seu atual elenco é formado na base rubro-negra. São 13 jogadores do grupo de 35 profisssionais (veja abaixo). Dá para formar, literalmente, um time.

Contra o ABC, domingo (11), no Barradão, o comandante não terá Rhayner, com lesão num joelho. Guilherme Costa, que se recupera de edema numa coxa, e Juninho, de uma lesão muscular, também não têm a participação garantida.

A ausência do trio abre um vácuo no mesmo setor, o lado esquerdo do meio-campo.

No duelo de volta pela Copa do Brasil, contra o Bragantino, na quinta-feira (15), a lista de desfalques aumentará. Yago e Uillian Correia, expulsos no jogo de ida, vão cumprir suspensão.

Busca na base

A solução de Mancini deve passar pela base. E o técnico já estuda com quem poderá contar. Contra o Jacobina, no último domingo (4), três garotos foram testados: Jhemerson, Nickson e Luan, de 18 anos, que fez a sua estreia.

Jhemerson atuou pelo lado esquerdo, no ‘vácuo’ deixado por Rhayner e companhia. Luan também entrou por lá, já na segunda etapa. Já Nickson fez o papel de Yago - que cumpriu suspensão imposta pelo TJD-BA -, pela direita.

Luan aprovou a oportunidade: “sempre joguei de beirada, é a posição que gosto, porque recebo a bola e posso partir para cima usando minha característica, que é de velocidade e drible”, disse.

O técnico deve usar o jogo desta quarta-feira (7), contra o Flu de Feira, fora de casa, às 21h45, para fazer mais testes. Com 19 pontos, o Leão está garantido na segunda fase do Baiano.

O garoto Luan já se colocou à disposição do treinador. “É o sonho de qualquer jogador que sobe da base. Mancini é um cara que gosta de usar os garotos. Então cabe à gente se doar ao máximo e aproveitar a oportunidade”, diz.

Elenco do Vitória (jogadores da base em negrito):

Goleiros: Ronaldo, Caíque, Fernando Miguel

Laterais: Cedric, Lucas, Juninho, Bryan e Pedro Botelho

Zagueiros: Bruno Bispo, Kanu, Ramon, Walisson Maia, Josué e Léo Xavier

Volantes: Rodrigo Andrade, Uillian Correia, Lucas Marques, Fillipe Soutto, Zé Welison, Willian Farias e Léo Gomes

Meias: Yago, Baumjohann, Guilherme, Nickson, Cleiton Xavier e Jhemerson

Atacantes: Luan, Flávio, André Lima, Belusso, Neilton, Denílson, Todinho e Rhayner

Elenco: 35

Pratas-da-casa: 13 (37%)