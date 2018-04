Chama o síndico

Kelsor Fernandes é presidente do Secovi-BA, entidade que representa os condomínios

Pode o síndico criar vaga na garagem em área de trânsito e sem aprovação dos 100% de condôminos? (Licinio Fonseca, fisioterapeuta)

Dentro do condomínio, o sindico não pode criar nada sem decisão prévia da assembleia geral de condôminos, muito menos criar vaga de garagem na área de circulação do veículos.

Por conta da baixa participação nas assembleias, uma moradora realizou um abaixo-assinado para tentar passar uma proposta durante a reunião mensal. O documento tem valor legal no rito condominial? (Juarez Costa, administrador)

Nada impede que uma proposta feita através de um abaixo-assinado de moradores seja levada para discussão em reunião de condomínio. Porém, para que a mesma possa ser aplicada terá, obrigatoriamente, que ser aprovada por uma assembleia geral de condôminos.

Por ser idoso, moro em apartamento no térreo e em frente à minha janela há um estacionamento de carros sem vagas reservadas, por isso, regularmente, quando o alarme do veículo estacionado dispara, o incômodo se instala na minha residência. Há alguma forma de solucionar isso? As queixas à administração não têm adiantado. (João Telles, aposentado)

Nesse caso temos leis que tratam bem deste assunto. Ter um alarme disparando a noite em sua janela é realmente algo muito complicado. O dono do veículo pode e deve ser responsabilizado por isso e pode, inclusive, responder civil e criminalmente e ter de pagar indenização moral pela perturbação que o alarme do seu veículo causa.

Meu vizinho é fumante e a fumaça produzida pelo cigarro vem para meu apartamento. Conversei com a administração e fui informado que eles não podem fazer nada, já que se trata da área privativa. Como proceder? Não há alternativa da parte do condomínio? (Cleuza Soares, aposentada)

Exatamente. Nesse caso, o condomínio nada pode fazer. Trata-se aí do direito da privacidade, até porque acredito que o fumante não está deliberadamente jogando a fumaça para dentro do seu imóvel. Tente o dialogo para fazer com que ele use o bom senso, a política da boa vizinhança, e passe a fumar em outro local.

No caso da infestação de algum tipo de praga em um apartamento específico, a responsabilidade fica a encargo do morador ou do condomínio? (Manoel Vicente, aposentado)

Se a infestação não é causada por conta de desleixo da administração, que não procede com dedetizações externas nas datas corretas, não vejo como o condomínio ser responsabilizado por uma infestação de pragas dentro de uma unidade (apartamento) do prédio. Nesses casos, ao meu ver, a responsabilidade pela solução do problema recai unicamente sobre o morador.