Chama o síndico

Por Kelsor Fernandes* é presidente do Secovi-Ba, entidade que representa os condomínios

Moro em um condomínio de casas e quero aumentar o muro que separa minha casa da casa ao lado, mas meu vizinho é contra. Preciso da permissão dele para subir o muro mesmo tendo permissão do condomínio e aceitando pagar todos os custos da obra? (Lara Medeiros, estudante)

Se o muro estiver construído na divisória do terreno é, sim, necessária a concordância do seu vizinho, porque, nesse caso, o muro é propriedade dos dois.

O gato do meu vizinho tem o costume de andar pelo telhado da minha casa e acabou caindo e quebrando algumas telhas. Posso cobrar meu vizinho pelo reparo? Qual o procedimento quando animais de estimação danificam a propriedade de outros condôminos? (Cida Bastos, aposentada)

Se ficar comprovado que os danos causados ao seu imóvel foram realmente do gato do vizinho, ele terá que arcar com os custos da recuperação afinal, quem quer criar animal de estimação tem que se preocupar também com a segurança dos seus vizinhos.

O síndico tem direito de limitar o acesso dos condôminos a áreas comuns, utilizando cadeados e correntes, sem aviso prévio? (Ana Sucupira, funcionária pública)

Todo e qualquer ato de sindico tem que estar respaldado na lei, no regulamento interno e nas decisões das assembleias de condôminos. Fora disto, é puro autoritarismo e cometimento de ilegalidade.

Um dos apartamentos do prédio em que moro foi assaltado. É obrigação do condomínio arcar com os prejuízos do condômino? (Manoel Reis, técnico em edificações)

Se o condomínio não dispõe de segurança privada e não houver previsão na convenção, o condomínio não tem nenhuma obrigação de arcar com nenhum prejuízo do condômino.

Existe um valor máximo que a administração pode cobrar de multa e juros em relação à taxa condominial atrasada? (Danielle Dias, estudante)

A cobrança de multas e juros em cotas condominiais está prevista no artigo 1336 § 1º do código civil e é de 2% de multa e 1% ao mês de juros, havendo possibilidade de os juros serem maiores, se houver expressa previsão na convenção do condomínio.

