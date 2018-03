Chama o síndico

Por Kelsor Fernandes *

O Condomínio pode negativar (Serasa e SPC) uma morador no caso da não quitação das multas? (Manoel Francisco, Contador)

Quando um condômino deixa de pagar qualquer obrigação perante o condomínio ele se torna inadimplente. Porém, para que a administração do condomínio possa negativar um condômino por falta de pagamento é necessário que tenha havido uma assembleia geral com quórum acima de 50% dos condôminos presentes, autorizando que o sindico ou administrador inscreva o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. É necessário, também, que haja um convênio entre o sindicato patronal - dos condmínios -e a empresa que administra o cadastro negativo de crédito.

Os moradores podem utilizar a água do condomínio (torneiras das áreas comuns) para lavar veículos particulares? (Edvaneide Morais, Aposentada)

Se não há decisão em contrário em assembleia de condôminos, o condômino pode, sim, usar água do condomínio para lavar seu carro. Claro que usando o bom senso e não para lavar usando mangueira, por exemplo. Afinal, a agua é um bem precioso e hoje muito caro.

A administração do meu condomínio tem o direito de proibir a presença dos animais em unidades de temporada, permitindo apenas a criação por parte dos moradores fixos? (Eliana Rocha, Pedagoga)

Não, um morador por temporada tem os mesmos direitos e deveres dos moradores fixos, até porque pagam as mesmas despesas.

O responsável pelo pagamento de um rateio para obra extraordinária é o proprietário ou inquilino do imóvel? (Geraldo Dantas, Empresário)

Depende da obra. Se for para melhoramentos da edificação (troca de pisos, pintura externa, colocação de grades, modernização de elevadores, etc.), o responsável é sempre o proprietário. Se for para obras de manutenção (pintura interna etc), o pagamento deve ser feito pelo inquilino.

A administração pode expor o nome de condôminos inadimplentes em murai ou área comun? (Daniele Santos, Auxiliar Administrativa)

Não aconselho nenhum sindico a tomar este tipo de providencia, não tem base legal e o condomínio pode ser condenado por constrangimento. O máximo que acho possível seria colocar uma relação com os adimplentes, deixando os faltosos com sua obrigação de fora da lista.

Presidente do Secovi-Ba