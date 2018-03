Chama o síndico

Por Kelsor Fernandes *

O que é fundo de reserva, para que serve, e o pagamento é obrigatório? - (João Silva, Empresário)

Fundo de reserva, como o nome diz, é uma arrecadação feita separadamente do valor da cota condominial, com percentual que varia entre 5% e 10% da taxa mensal. Tem por finalidade gerar um fundo que possa suportar despesas imprevistas no orçamento do condomínio. Quando da sua cobrança, estando prevista na convenção, no regulamento interno ou por decisão de assembleia geral, é sim obrigatório o pagamento.

No meu condomínio, não há vagas delimitadas, nem para moradores nem para visitantes, e por vezes os convidados do meu vizinho param os carros na minha porta, atrapalhando a entrada. Mesmo sem a delimitação formal de vagas, o correto não seria que os carros ocupassem o lado dele da calçada? (Lara Medeiros, Estudante)

Se não existe delimitação de vagas, não tem como os convidados saberem de que lado devem estacionar seus veículos, porém, para preservar a política da boa vizinhança, seria bom que seu vizinho orientasse os convidados dele a não estacionarem na sua porta.

O morador que está em litígio jurídico com o condomínio pode se candidatar ao cargo de síndico? (Manoel Vicente Alves, Aposentado)

Pode, porém, tudo depende de decisão da assembleia de condôminos que é soberana para decidir a quem vai confiar os interesses do condomínio. Existe aí um conflito de interesses, principalmente se o litígio for por falta de pagamento. Será que é possível uma pessoa representar um condomínio contra si próprio?

Em edifício comercial/mini shopping é obrigatório empregar um profissional brigadista de incêndio ou a administração pode propor o treinamento dos próprios funcionários do condomínio? (Juarez Gomide -

Administrador de empresas)

A lei 12929/2013 estabelece alguns parâmetros que devem ser observados pelos condomínios. A lei, contudo, não obriga a contratação de bombeiros civis, mas determina que prédios acima de dois pavimentos devem ter brigadas de incêndio treinadas pelo corpo de bombeiros.

Se um vazamento no andar superior está causando infiltração nas paredes do meu apartamento, devo

responsabilizar o morador ou o condomínio? E quais medidas devo adotar? (Célia Neves - Aposentada)

Primeiro, com a ajuda da administração do condomínio, faz-se necessário identificar de onde vem a infiltração, que tanto pode ser do apartamento superior como da rede geral do prédio. Identificado o causador do problema, este deverá providenciar os devidos reparos e ressarcir os danos causados pela infiltração.

Dúvidas sobre a comvivência com outros condôminos? Envie para a coluna no e-mail chamaosindico@redebahia.com.br

* Kelsor Fernandes é presidente do Secovi-Ba.