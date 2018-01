Chama o síndico

Kelsor Fenandes é presidente do Secovi-BA, entidade que representa os condomínios

Qual é a divisão de responsabilidade entre condômino e administração em relação aos arranhões em veículos nas garagens do condomínio? Uelinton Cerqueira – administrador

Se ficar provado que os arranhões aconteceram realmente dentro do condomínio e o responsável não foi identificado, tem que se analisar o que dispõe a convenção. Entretanto, a regra geral é de que o condomínio não tem responsabilidade sobre eventuais danos causados a veículos dentro de suas instalações.

É permitido alugar a área social, a exemplo do salão de festas, para a realização de eventos que cobram ingresso para entrar? Lara Medeiros – estudante universitária

O aluguel de uma área comum pelo próprio condomínio é possível, desde que esteja previsto na convenção os critérios para a locação ou com autorização da assembleia. Essas áreas normalmente são de uso exclusivo dos condôminos, que normalmente pagam uma pequena taxa para uso. Não é possível, contudo, que a área seja utilizada pelo morador/condômino com o fim de obter algum rendimento/lucro.

Sobre a cobrança de taxa extra proporcional (de acordo com a área do apartamento e/ou número de vagas na garagem por apartamento), tem que valer o que está na convenção do condomínio ou é possível recorrer na justiça sem maiores prejuízos? Rodolpho Pimentel – Analista de Logística

Os condôminos estão, sempre, submetidos às regras da convenção. Assim, se a convenção estabelece que a cobrança de taxas ordinárias ou extraordinárias deve ser feita proporcionalmente à fração ideal, vale o que dispõe a convenção. Eventuais decisões judiciais que estabelecem a cobrança da taxa de condomínio por unidade somente dizem respeito ao caso específico discutido naquele processo determinado.

É verdade que lotes próximos às áreas de convivência do condomínio, a exemplo de salão de festas e piscina, são mais baratos por causa do barulho que costuma ser maior? Maurício Mendes – Administrador

Acreditamos que não. Normalmente essas áreas em loteamentos ficam um pouco mais preservadas das casas, o que diminui em muito o barulho. O que deve prevalecer mesmo é o regramento decidido em assembleia geral dos condôminos para uso dessas áreas. As regras devem ser rigorosamente fiscalizadas pelo síndico/administrador para evitar eventuais abusos.

Qual a melhor mão de obra para utilizar nos serviços do condomínio: terceirizada ou orgânica? Marcone Ferreira – Contador

Não é possível fazer um juízo de valor a respeito do tipo de mão de obra para se utilizar no condomínio. Como qualquer contratação, a administração do condomínio/síndico deverá analisar sempre o custo e a eficiência de cada uma. Além disso, na hipótese de contratação de mão de obra terceirizada, a administração deverá manter fiscalização permanente a fim de certificar se a empresa terceirizada está cumprindo todos os deveres trabalhistas e, assim, evitar prejuízos financeiros com a responsabilização subsidiária por eventuais condenações judiciais.