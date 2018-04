Champions Ligay será disputada em Porto Alegre no final de semana

Evento reunirá 12 times e 260 atletas da Liga Nacional de Futebol Gay

O Bahia vai estrear no Brasileirão contra o Internacional, domingo (15), às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas essa não será a única atração futebolística da capital gaúcha no final de semana. A cidade sediará a segunda edição da Champions Ligay - a versão gay do Campeonato Brasileiro e com nome inspirado na badalada Liga dos Campeões da Europa. Ao contrário do torneio original, a competição é curta e acontece apenas nesse sábado e domingo.

O evento reunirá 12 times e 260 atletas de seis estados e do Distrito Federal, que fazem parte da Liga Nacional de Futebol Gay (Ligay). A Bahia não tem representante. O anfitrião será o time gaúcho Magia Sport Club, fundado há 13 anos. A primeira edição do torneio foi disputada em novembro do ano passado, por oito equipes, no Rio de Janeiro.

A fase classificatória da competição será disputada no sábado. No domingo, acontecem as semifinais e a final. Shows de drag queens e food trucks estão entre as atrações do evento.

Campeonato terá 12 times (Foto: Divulgação)