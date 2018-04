Channing Tatum e Jenna Dewan anunciam separação após 9 anos de casados

Ator e dançarina publicaram anúncio oficial em suas páginas pessoais no Instagram. 'Escolhemos amorosamente nos separar como um casal'.

Channing Tatum e Jenna Dewan usaram as redes sociais para anunciar o fim da união. O ator e a dançarina se casaram em 2009. Eles se conheceram durante a gravação do filme Ela Dança, Eu Danço, em 2006. Em 2012, o casal anunciou que estava à espera da primeira filha. Jenna deu à luz Everly em junho de 2013.

Channing e Jenna publicaram o mesmo comunicado em suas páginas pessoais no Instagram. “Então, queremos compartilhar a verdade para que você saiba que, se você não leu isso aqui, então isso quase certamente é ficção”, explicaram. Tatum ficou mundialmente famoso com filmes como Magic Mike e Com Amor, John.

“Hey, mundo! Então, temos uma coisa que gostaríamos de compartilhar. Em primeiro lugar, parece estranho que tenhamos que compartilhar esse tipo de coisa com todos, mas isso é consequência das vidas que escolhemos levar, da qual somos profundamente gratos. Estamos vivendo um momento incrível, mas também é um momento em que a verdade pode facilmente ser distorcida com 'fatos alternativos'. Escolhemos amorosamente nos separar como um casal”, afirmaram Channing e Jenna.

“Nos apaixonamos profundamente há muitos anos e tivemos uma jornada mágica juntos. Absolutamente nada mudou sobre o quanto amamos um ao outro, mas o amor é uma bela aventura que está nos levando a caminhos diferentes agora. Não há segredos nem acontecimentos lascivos na raiz de nossa decisão - apenas dois melhores amigos percebendo que é hora de ter um pouco de espaço e ajudar um ao ouro a viver mais felizes e realizados quanto possível”.

“Ainda somos uma família e sempre pais amáveis e dedicados para Everly. Não comentaremos nada além disso. Agradecemos todos vocês antecipadamente por respeitar a privacidade de nossa família”.