'Chaves' e 'Chapolin' estreiam na Multishow em maio

Canal enfrenta desafio para dublar episódios inéditos

"Chaves" e "Chapolin" estreiam na TV Paga no dia 21 de maio, na Multishow. Segundo o blog Telepadi, da Folha de S. Paulo, as atrações, que ficaram famosas no SBT, chegam com um pacote que inclui episódios inéditos no Brasil.

Ao todo, são 273 episódios de "Chaves" e 250 de "Chapolin", sendo 117 inéditos do primeiro e 127 do segundo.



O desafio da Multishow é justamente dublar esses episódios inéditos, remakes de histórias já conhecidas pelo público no SBT. Como a maioria dos dubladores clássicos já morreram ou estão com a voz diferente por conta da idade, o canal vai utilizar fãs de "Chaves" para ajudar na escolha das novas vozes.

O diretor-geral do canal, Guilherme Zattar, acredita que "Chaves" vai cair bem na grade da Multishow, com sua mistura de popularidade e certo ar cult, conquistado com o tempo. No canal, o programa vai ao ar em faixa nobre da TV paga, entre 19h e 1h.