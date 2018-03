Chef baiana será mentora da Escola de Gastronomia Cordon Bleu na Inglaterra

Por Ronaldo Jacobina

Os brasileiros que sonham freqüentar a mais importante escola de gastronomia do mundo, a Cordon Bleu, mas não podem arcar com os custos de 45 mil libras (cerca de R$ 205 mil) com o curso de formação, poderão concorrer a uma das 10 bolsas anuais que a instituição disponibiliza nas sedes de Paris e Londres para pessoas de qualquer parte do mundo. As inscrições para a seleção vão até abril e os ganhadores serão acompanhados pela baiana Luciana Berry, ex-aluna da escola e finalista do Master Chef britânico que foi convidada pela instituição para ser a mentora destes alunos.

A chef baiana Luciana Berry vai integrar a equipe de mentores da Cordon Bleu inglesa

(Foto: Divulgação)

*Auxílio luxuoso

Luciana Berry, que mora em Londres, diz que os selecionados não precisam se preocupar nem com as passagens aéreas. “A escola cobre todos os custos e eu estarei ao lado dos alunos para orientá-los”, diz. As informações para a seleção estão no site www.cordonblue.edu. Mas a chef está tão empolgada em atrair seus conterrâneos que coloca à disposição seu instagram pessoal (@lucianaberry) e seu twitter (www.twitter.com/brazilizanchefuk) para quem precisar de mais informações.

Disputa acirrada

O bailarino e coreógrafo Ramon Moura, integrante do Balé Jovem de Salvador, é um dos 24 finalistas da 22ª edição do Internationales Solo-Tanz-Theater-Festival que acontece na próxima semana na Alemanha. O artista de 28 anos concorreu com 310 profissionais de várias partes do mundo. Para a disputa final, em Stuttgart, o coreógrafo levará o solo Esboço trajeto em curvas, que apresentará com a colombiana Alejandra Moreno. Os dois são os únicos representantes sul-americanos.

Os coreógrafos Alejandra Moreno e Ramon Moura são os dois únicos sul-americanos selecionados para o festival de dança na Alemanha

(Foto: Divulgação)



J. Velloso lança novo disco

Na próxima sexta-feira (23), J. Velloso lança o single Em paz, parceria dele com a cantora Thati. A música, produzida por Luciano Salvador Bahia, é a primeira das 11 faixas do álbum Não sei se te contei, terceiro gravado em estúdio e que será lançado em maio. O disco sai pelo selo Alá Comunicação e Cultura, em parceria com a Altafonte, mesma distribuidora do último CD dos Tribalistas.

Novo álbum de J. Velloso terá a participaçãos dos grupos Skanibais e Quabales

(Foto:Vinicius Passarinho/Divulgação)



Cookies

Salvador vai ganhar uma unidade da marca americana de doces e biscoitos Mr. Cheney. A loja, que será aberto no próximo dia 22, no Shopping da Bahia, será comandada por Ival Maia Ribeiro e Luiz Tamanaga.

Casa italiana

Depois de conquistar o paladar dos baianos com suas criações nos restaurantes La Lupa e Zafferano, o chef Massimo Cremonini vai ter uma casa pra chamar de sua. O espaço, que terá 40 lugares na área interna e 20 na externa, vai ser batizado de Stefano e será inaugurado no final de abril, na Rua Alexandre Herculano, na Pituba.

Chef Massimo Cremonini batiza seu restaurante como Stefano em homenagem ao pai

(Foto:Tereza Carvalho/Divulgação)



*Harmonização

Um dos diferenciais do Stefano será a parceria firmada com a distribuidora de vinhos Decanter, que funciona ao lado, onde o cliente poderá adquirir a bebida com o preço de loja e degustar no restaurante harmonizando com as delícias italianas.

No ar

Recém chegada da China, onde esteve desbravando os sabores e a cultura oriental, a chef Tereza Paim será uma das convidadas da nova temporada do Food Network Brasil, canal do Youtube que apresenta o programa Tempero na Mochila e que estreia nesta terça-feira, 21, às 22h50. Tereza será a chef convidada de dois episódios e vai ensinar ao público a fazer clássicos da culinária baiana.

Gosto da França

Guto Lago já definiu o cardápio do Villa Bahia para o projeto Gôut de France no restaurante Villa Bahia, no Terreiro de Jesus. O evento, que acontece simultaneamente em diversos países do mundo com o objetivo de difundir a cozinha francesa, será no dia 21 de março, às 19h. Para esta edição, o premiado chef criou um menu degustação que inclui aperitivo, duas entradas (fria e quente), dois pratos principais, queijos na pré-sobremesa e sobremesa. Tudo harmonizado com vinhos franceses da importadora Le Canard Doré. O jantar custa R$189 e as reservas podem ser feitas no próprio restaurante ou pelo telefone 71 3322 4271.



Guto Lago participa do Goût de France pela terceira vez consecutiva

(Foto:Tereza Carvalho/Divulgação)

Música na Caixa

O maestro Carlos Prazeres continua firme no propósito de aproximar o público baiano da música erudita. Pelo terceiro ano, ele assina o projeto Brasil Orquestral, na Caixa Cultural. Realizado pela Maré Produções, com curadoria do diretor teatral e dramaturgo Gil Vicente Tavares, o ciclo de concertos será aberto com o Duo Siqueira Lima, nos dias 23 e 24 de março, às 20h e 19h, respectivamente.