Cheiro de lavanda, sol na janela e a luta nossa de todo dia

Por Flavia Azevedo

Hoje temos a visita de uma super escritora e é Mariana Paiva quem diz: “Vida que é Vida invade”. Assim, com cheiro de lavanda, sol na janela e pão fresquinho. E com a luta de todo dia, essa que lutamos juntas e nos leva por aí.

Carão da semana

Quase estraguei meu Carão de argila quando li “Feministas não entendem nada de mulher”, frase de um cara de pau que eu não conhecia, um tal Luiz Felipe Pondé. Deve ser ele que entende, né? Ah, tá...

Marília Hughes é psicóloga, cineasta e sócia da produtora Coisa de Cinema. Além disso, é coordenadora e curadora do Panorama Internacional Coisa de Cinema, o mais antigo festival de cinema em atividade na Bahia, que neste ano chega à décima quarta edição. Da parceria amorosa e profissional com o também cineasta Cláudio Marques nasceu Tião, um filho lindo. E também nascem filmes como o longa A Cidade do Futuro, que entra em exibição, este mês, nos cinemas de todo o país. Paralelamente, juntos, finalizam mais dois longas: uma ficção e um documentário. Respectivamente, Guerra de Algodão e Sobradinho.

“Free as a bird” é a frase tatuada em Mariana Paiva. E nem metade da faculdade de Direito, já cursada, conseguiu aprisionar. Ela queria ser escritora. Então, largou Direito e foi fazer Jornalismo, ajustando o caminho. Já são quatro livros lançados e o quinto chega este ano: “Brilho antigo ou as alegrias do corpo”. Atualmente, a baiana é aluna da Unicamp no doutorado em Teoria e História Literária. Fora isso (e outros projetos) tá organizando, “junto com meu love, Cristiano Diniz”, um livro de artigos de pesquisadores sobre a escritora Hilda Hilst. Ah, e ela já passou uma temporada na Casa do Sol, tá? Entendedores(as) entenderão esse privilégio, essa maravilha.

Simone Brault é libriana, filha de pai arquiteto/artista plástico/sonhador e mãe consultora internacional da área petroquímica. É atriz, produtora, publicitária e empresária. Do tipo de gente que roda vários pratinhos porque sem paixão e razão, juntas, não consegue viver. Do racional, nasceu a empresária que toca, junto com o marido, a @duocreperarte (71 996998833), food bike que hoje mesmo está no projeto Adote a Praça, no Horto Florestal. Da paixão, vem a gestão, direção de produção e atuação na Caravana As Três Marias. É uma turnê de espetáculos que já passou pelas capitais nordestinas e chega ao interior da Bahia, em Santo Amaro, no próximo dia 20.

Nascida e criada no Nordeste de Amaralina (Salvador), Laís Machado cresceu numa família de pais ausentes e teve na mãe o primeiro modelo de independência. Depois de um aborto espontâneo (e de conhecer a violência obstétrica), se aproximou do recorte feminista no qual se sente representada. Desde 2013, então, a militância feminista e de raça está em tudo que faz. Inclusive no espetáculo Quaseilhas (em cartaz no Forte do Barbalho) e no Fórum OBÌRIN - Ancestralidade, Residência Artística e Performance Negra Feminina onde pretende reunir mulheres negras artistas da América Latina e Caribe, em Salvador. As inscrições estão abertas, até o próximo dia 24, no plataformaaraka.wix.com/obirin.

Mulherão

Designer de Moda Autoral, colunista da Revista RAÇA, professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, trabalha com a relação entre moda e ativismo político. Tem trabalhos circulando nas passarelas de Dakar -SEN, Paris - FR, Luanda - AO e galerias de arte em Chicago – EUA, Toronto – CA, Nova York – EUA e Cidade do México - CDMX. Tá bom ou ainda quer mais? Pois tem. Carol Barreto veio de Santo Amaro, e nascer no Recôncavo baiano não deixa de ser um charme. Atualmente, escreve a tese de doutorado onde discute Moda e Ativismo Político. Fora isso, trabalha na circulação internacional de suas criações, elaborando uma transição de seu produto de moda pro campo da arte. Quer conhecer mais desse mulherão e do que ela faz? @carolbarretocob e @modativismo. Vai lá!

