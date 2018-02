Chico Buarque traz o show Caravanas para o Teatro Castro Alves em maio

Depois de passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o show Caravanas, de Chico Buarque de Holanda, chega à Bahia. O espetáculo terá quatro apresentações, no Teatro Castro Alves, entre os dias 17 e 20 de maio, às 21h. Com direção musical, arranjos e regência do violonista Luiz Cláudio Ramos, o show tem cenografia assinada pelo celebrado Helio Eichbauer. No repertório, canções do álbum As Caravanas, lançado no ano passado, e releituras de clássicos de outros compositores como Sabiá, de Tom Jobim; Minha embaixada chegou, de Assis Valente; e alguns de sua autoria como Partido Alto e Futuros Amantes. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana.

(Foto: Leo Aversa/Divulgação) Chico Buarque volta a Salvador para quatro apresentações no TCA

Arte tropical

Caetano Veloso foi convidado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, o Moma, para discutir a obra da modernista Tarsila do Amaral (1886-1973), no dia 26 de março, durante a exposição da artista que está reunindo 120 obras de sua autoria até o dia 3 de junho. A escolha dos organizadores pelo baiano foi em função do seu livro Verdade tropical, que ganhou reedição este ano, ter sido fonte de pesquisa sobre a artista brasileira para os curadores da mostra.

Festa no Candeal

Um dos programas mais bacanas para curtir o pós-carnaval acontece no próximo final de semana (23 a 25 de fevereiro), no Candeal Pequeno. Pelo terceiro ano consecutivo, a turma da Pracatum, liderada por Selma Calabrich, promove o festival Candyall e Tal que vai reunir encontros inusitados como os de Ed Motta, Lazzo e Targino Gondin (23), João Donato, Margareth Menezes e Gerônimo (24), e Carlinhos Brown com Iza, no domingo (25). Os shows acontecem no Candyall Guetho Square e têm ingressos a R$ 20 e público limitado. Para além das estrelas, o evento, que movimenta a economia do bairro, envolve apresentações gratuitas de artistas locais em pequenos palcos distribuídos ao longo das ruas, além de boa gastronomia, arte popular etc. Não dá pra perder.



(Foto:Rodolfo Magalhães/Divulgação) A cantora IZA, que despontou com enorme sucesso na internet, vai dividir o palco com Brown

Ensaio aberto

Mariene de Castro vai reunir um grupo de convidados no dia 18 de fevereiro, às 18h, no restaurante Casa di Vina, em Itapuã, para um ensaio aberto do seu novo show, batizado de Amadora. A estreia do espetáculo será no dia 29 em março, data do aniversário da cidade, no Teatro Castro Alves.

(Foto:Divulgação) Mariene de Castro vai estrear novo show em Salvador no dia do aniversário da cidade

Liberdade vigiada

Como todo mundo já sabe o apresentador de TV André Marques é apaixonado por cães. Em conversa com a coluna, durante o carnaval, o artista contou que acompanha pelo celular o movimento dos seus animais através de um sistema de câmeras instalado na sua casa. “Fico com o coração partido porque estou longe deles”, disse. Marques, que tem seis animais na sua casa, outros seis na casa da mãe, e 38 na sua fazenda, planeja se aposentar aos 45 anos para se dedicar exclusivamente aos bichinhos. “Quero transformar a fazenda num grande centro de acolhimento de animais para adoção. Já estou negociando uma parceria com uma grande marca de produtos pet e sonho com o dia que isso se realizará”.

(Foto: AGNEWS/Divulgação) André Marques quer abrir centro de acolhimento de pets

Feijoada Morro

Cris Martinez, Lú Tozzi e Antônio Berti aguardam cerca de 300 convidados para Feijoada Santa que acontece hoje, a partir das 14h30, no restaurante Santa Villa, na pousada Villa das Pedras, na paradisíaca ilha de Morro de São Paulo. O evento, que está completando 15 anos, tem parceria da Stela Artois e vai contar com a animação dos DJs Russel & Kirkovics e Don Galeano.

Cachaça com feijão

E por falar em ressaca de Carnaval, o hotel Mercure Pituba vai promover amanhã (18), a 2ª edição da Feijoada com Cachaça, no seu restaurante Amaranto. Como o nome já diz, o evento será regado à branquinha Quitanda do Baianinho, com direito a música ao vivo.

Aberta temporada de teatro

Fred Soares já está no batente de sua produtora para o lançamento da programação da 19ª edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro. O primeiro espetáculo de 2018 será Zeca Pagodinho, o musical – uma história de amor ao samba, que estará em cartaz no Teatro Castro Alves, dias 17 e 18 de março. Já na semana seguinte, (24 e 25) a produtora migra para o Teatro Jorge Amado para apresentar a comédia Invenção da Vida, com Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva.

*Para a temporada 2018 ainda estão previstos os espetáculos Musical Popular Brasileiro, com Danielle Winits e Érico Brás; Num lago dourado, com Ana Lucia Torre e Ary Fontoura; e Os guardas de TAJ, com Reynaldo Gianecchini e Ricardo Pereira, dentre outros.



(Foto:Divulgação) O ator Reynaldo Gianennchini vai trazer seu espetáculo, que fez temporada em Lisboa, para Salvador

Birinaites

Será no Shopping Paseo Itaigara, nos dias 22 e 23 próximos, a 2ª edição do Festival de Cervejas, Espumantes e Destilados. O evento, promovido pelo Empório Federicci, vai contar com a parceria da Dieb Import que levará para lá a cerveja Schornstein, da qual é o distribuidor exclusivo.