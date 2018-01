Chico Liberato será tema de documentário

por Ronaldo Jacobina

O artista plástico e cineasta Chico Liberato terá sua vida retratada no cinema. Considerado o pai da animação na Bahia, ele será a estrela do documentário A Vida é da Cor que se Pinta. O projeto, idealizado pelas filhas Ingra e Candida Liberato, vai receber R$ 930 mil do governo federal, através do Edital Prodecine 5, para ser realizado.

Chico Liberato terá sua vida retratada no cinema (Foto: Divulgação)



O roteiro, assinado pelas duas filhas do artista, contou com a colaboração dos roteiristas Alba Liberato, Newton Cannito e Sérgio Machado. A ideia é contar a história do artista mostrando seu pioneirismo e sua influência na formação de muitos outros artistas. A partir de agora, a Liberato Produções Culturais Ltda começa a trabalhar na pré-produção selecionando histórias e colhendo depoimentos para o filme. A direção ficará a cargo de Jorge Alfredo.



Mais do mesmo

Filha do cientista Elsimar Coutinho, a artista plástica Charlotte Coutinho Lisboa, que vive em Miami, realiza, pelo terceiro ano consecutivo, uma exposição com suas telas em sua terra natal. Águas Vivas será aberta às 18h do dia 9 de janeiro, na Galeria da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. A mostra permanece em cartaz até 31 de janeiro de 2018.

Charlotte Coutinho Lisboa (Foto: Divulgação)

Quem procura acha

Filha da rainha do Cortejo do Forte Edezuíta Castro, a cantora baiana Márcia Castro vai comandar o som durante a oitava edição do evento, no próximo dia 20, no hotel Via dos Corais, na Praia do Forte. A festa é pilotada pelos empresários André Zenkner e Fernando Monteiro. A artista, que gosta de se aventurar nas carrapetas, vai dividir a cabine com o DJ Felipe Monteiro e promete mesclar ritmos baianos modernos e antigos com pitadas de seu quarto álbum Treta, lançado em 2017. Em tempo, Márcia que anunciou que faria dois ensaios de Verão em Salvador, ainda está em busca de um local para a empreitada. Além do Cortejo, a cantora, que está de férias em Mangue Seco, só tem garantido até agora, uma participação na véspera da festa de Iemanjá, no Lalá.



Fervos do Verão

A casa mais movimentada do Verão soteropolitano tem sido a de Caetano Veloso, no Rio Vermelho. Desde o Réveillon já circularam por lá estrelas de cinema e televisão como os atores João Vicente Castro; o francês Vincent Cassel, acompanhado da namorada italiana Tina Kunakey Di Vita, 20 anos; a americana Queen Latifah, além de parte do cast da música brasileira como Mart’nália, Criolo, Seu Jorge, Tereza Cristina, Maria Gadú, Mosquito, dentre outros. Os agitos, com direito a rodas de samba quase diárias, têm sido promovidos pela mulher do cantor, a empresária Paula Lavigne.

Abre caminhos

Ainda desconhecido do grande público, mas filho de pais famosos (Giulia Gam e Pedro Bial), Theo Gam Bial, que assina como Theozin, está circulando pela cidade. Cantor e compositor, ele veio de uma maratona de baladas no Universo Paralelo, evento de música eletrônica que acontece na Praia de Pratigi, no Baixo Sul da Bahia, onde fez show. De lá, o herdeiro dos globais esticou até a capital baiana para pesquisar ritmos e prospectar espaços para se apresentar. “Teremos poucos dias aqui, por isso acho que não vai dar pra fazer show dessa vez, mas a Bahia nos interessa muito e vamos voltar com a banda”, contou o artista à coluna. Theo acabou de lançar um EP com a música Presente, em parceria com Ogrowbeat, que está disponível nas plataformas digitais.

1. Amor & amizade E o midiático padre Fábio Mello também aterrissou na Bahia neste começo de Verão. O cantor religioso descansou na capital baiana e fez um rasante discreto na agitada Trancoso. O vigário pop encontrou com a atriz e escritora Sônia Robatto, amiga de longa data. Na foto dos dois que publicou nas suas redes sociais, o padre escreveu: “Das riquezas que a Bahia tem: Sônia Robatto. Escritora, atriz de teatro, alma bordada de palavras e delicadezas. Nossas prosas nunca terminam. Desde menino eu descobri: não podemos perder de vista as pessoas que nos elevam o espírito. Amo você, minha amiga!”. Benza Deus!

2.Turismo em números As entidades ligadas ao turismo farão um balanço do setor no estado durante uma coletiva de imprensa que realizarão na próxima quarta-feira, às 12h30, no Restaurante Veleiro, do Yatch Clube da Bahia. Além de números, os representantes do segmento apresentarão as perspectivas do setor para o próximo biênio.

Somos seis O casal de chefs Fabrício Lemos e Liziane Arouca, do Origem, vai dividir a cozinha do restaurante Du Chef, na Barra, com o colega Lucius Gaudenzi, no próximo dia 9, a partir das 20h, para um jantar a seis mãos. As reservas estão disputadas.